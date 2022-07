Alberto Matano, incredibile: “Ma la sorella è proprio lei?” | È molto importante in Italia

By

Alberto Matano, uno dei conduttori e giornalisti più noti e amati del panorama televisivo italiano. Ha alle spalle una carriera costellata da grandi successi, ma in tutti questi anni ha sempre preferito mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori.

Alberto Matano, grazie alla sua sensibilità, professionalità e al suo grande talento di intrattenere, il conduttore e giornalista ha conquistato il cuore di milioni di persone. E’ uno dei personaggi televisivi più apprezzati dal pubblico italiano. Proprio per questo, tantissimi fan vogliono sapere sempre di più sulla sua vita privata, malgrado lui sia una persona estremamente riservata, infatti, non ha mai amato parlare del suo intimo.

Ha sempre cercato di mantenere la sua privacy lontano dai riflettori, ma ora in tantissimi si sono chiesti chi sia sua sorella. Lei è una donna di successo, ma in pochi hanno informazioni sulla donna. La sorella di Alberto Matano svolge un lavoro molto importante. Volete conoscerla meglio? Rimarrete a bocca aperta appena la vedrete.

La vita privata di Alberto Matano

Come ben saprete il conduttore de “La Vita In Diretta”, è molto riservato. Addirittura, fino a qualche mese fa nessuno sapeva che nel suo cuore ci fosse un altro uomo, Si tratta del suo fidanzato, Riccardo Manino. Recentemente si sono anche sposati. In passato, però, ha avuto un altro matrimonio, con una donna.

Non sappiamo nulla su di lei, nemmeno il suo nome. Ma il noto giornalista ha trascorso diversi anni insieme alla sua ex moglie. Ultimamente, si sta parlando frequentemente della vita sentimentale del conduttore. Però, in pochi conoscono la sua famiglia d’origine. Ad esempio, avete mai visto sua sorella? E’ di una bellezza clamorosa: scopriamo di più.

Chi è la sorella Alberto Matano: vita privata e carriera

Alberto Matano ha due fratelli: Maria Luisa, e Vincenzo. La sorella del conduttore svolge un lavoro molto importante, ovvero, è la responsabile della comunicazione di BNL – BNP Paribas. La donna, ha conseguito la laurea in Scienze Politiche all’Università degli studi Internazionali di Roma. Inoltre ha fatto un master in Public Management alla Solvay Business School di Bruxelles e a giugno del 2010 è diventata advisor del Parlamento Europeo.

MA LA SORELLA DI ALBERTO MATANO È PROPRIO LEI? È bellissima, proprio come lui. 👀 pic.twitter.com/37xhRl1GJ0 — Marietta (@Mariettamitica) July 29, 2022

Dalla foto che un utente ha pubblicato possiamo notare la sua bellezza e la clamorosa somiglianza con Alberto. Riguardo la sua vita privata invece, non abbiamo molte informazioni ma sappiamo. che Alberto Matano è diventato zio per ben tre volte. Il conduttore è molto legato alla sua famiglia, come anche sua sorella. infatti, i due hanno un rapporto molto profondo.