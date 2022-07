Addio insetti, usa questo potentissimo repellente naturale: con 1 euro li fai fuori all’istante

Per preparare un potente repellente anti insetti non occorre spendere molto o rivolgersi a prodotti chimici, i prodotti li abbiamo tutti in casa, e li cacceremo via in brevissimo tempo!

Esistono molti repellenti naturali contro zanzare e altri insetti. Si dovrà solo scegliere quello più adatto alle proprie esigenze e non dimenticare di usarlo quando se ne ha più bisogno.

Addio insetti, repellenti naturali

Se in inverno gli insetti si tengono alla larga dalla nostra vita durante l’estate, zanzare, mosche e gli altri insetti tendono a essere un po’ fastidiosi, oltre a costituire un terreno di coltura per le malattie, sia all’aperto che nelle nostre case. Inoltre, se andiamo in campeggio dovremo inevitabilmente convivere con tutti loro, quindi è sempre utile conoscere qualche trucco per tenerli lontani. La citronella è probabilmente il più noto repellente naturale, utilizzato nella fabbricazione di molti prodotti venduti per allontanare le zanzare. La si può trovare in lozioni, salviette, candele e anche braccialetti, di varie forme. Anche alcune erbe aromatiche non sono gradite agli insetti a causa dell’odore che emanano. Un esempio è il basilico fresco. Infatti, è comune piantarla ai bordi delle fioriere o negli orti per tenere alla larga questi ospiti non invitati. Sapevate che un altro odore che respinge in modo particolare zanzare e altri insetti è l’aceto? Si tratta di un trucco molto utile soprattutto in casa, per ottenere questo repellente naturale mettete un bicchiere di aceto vicino alla finestra e gli insetti non saranno tentati di entrare in casa vostra. Anche gli olii essenziali sono funzionali allo stesso scopo e alcune ricerche hanno dimostrato che l’olio essenziale di timo è efficace al 90% nel respingere gli insetti. Un altro olio repellente per insetti molto efficace e dalle proprietà rilassanti è l’olio essenziale di lavanda. Potete applicarlo sulla pelle senza diluirlo e otterrete i benefici della lavanda, che non piace affatto alle zanzare. In ogni caso, tenete presente che potete versare su dei batuffoli di cotone con un po’ di olio essenziale e metterli in un contenitore o in un barattolo per metterli in giro per la casa e tenere gli insetti lontani dalle stanze.

Un potente repellente naturale ai chiodi di garofano