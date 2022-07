Zanzare in stanza, come riuscire ad individuarle nel giro di un minuto: funziona sempre

Ecco in che modo potrete riuscire a individuare questi fastidiosissimi insetti estivi, le zanzare che invadono la vostra casa, con questo metodo.

Continuate a leggere per scoprire il metodo rivoluzionario che vi aiuterà a eliminare le zanzare dalla vostra casa.

Zanzare, dove depongono le uova

Quasi tutti hanno avuto la spiacevole esperienza di una puntura di zanzara. Le punture di zanzara provocano irritazioni cutanee a causa di una reazione allergica alla saliva della zanzara; questo è ciò che provoca la protuberanza rossa e il prurito.

Tuttavia, una conseguenza più importante di alcune punture di zanzara è la trasmissione di malattie gravi come la malaria, la febbre dengue e varie forme di encefalite, incluso il virus del Nilo occidentale.

Questo animale vive in habitat specifici. Alcuni preferiscono acqua stagnante in cui deporre le uova. La presenza di predatori benefici come pesci e ninfe libellule in stagni, laghi e ruscelli permanenti spesso mantiene questi specchi d’acqua in gran parte privi di larve di zanzara.

Tuttavia, le aree di paludi, le paludi stesse, i fossi intasati e gli stagni temporanei e le pozzanghere sono terreni di riproduzione prolifici. Altri luoghi in cui alcune specie depongono le uova sono i seguenti:

Buchi negli alberi.

Pneumatici in disuso.

Secchi.

Giocattoli.

Vassoi e piattini per piante in vaso.

Teli o coperture di plastica.

Posti piccoli come tappi di bottiglia.

Ma come trovare questo insetto che d’estate, e non solo, invade le nostre case? Ecco che ve lo sveliamo di seguito!

Come trovarle in casa

Sono tantissime le persone che ogni giorno hanno molta difficoltà a trovare le zanzare in casa.

Il primo consiglio che vi diamo è quello di spruzzare ddt, usare fornelli elettrici o usufruire dei benefici di alcune piante repellenti.

Nel caso in cui questi rimedi non si rivelino del tutto efficaci, vi raccomandiamo di spegnere le luci della stanza. In questo modo vi sarà più facile che le zanzare si spostino alla luce e si isolino da sole.

Un altro modo per sapere dove si trovano è muovere tende e lenzuola e seguire il rumore dell’insetto, cioè il suo ronzio.

Sappiate sempre che le zanzare tendono ad attaccarsi alle pareti e alle superficie scure. Per questo, dovrebbero essere le prime che controllate.

Dovete sapere, inoltre, che le zanzare non scompaiono durante l’inverno, semplicemente vanno alla ricerca di quei luoghi dove possono sopravvivere durante l’inverno

Stiamo parlando delle cantine e delle soffitte delle nostre case. Se volete cercare il loro nido prima che arrivi l’estate, quindi, vi consigliamo di effettuare la vostra ricerca proprio in questi luoghi nascosti del vostro appartamento.

E voi conoscevate queste soluzioni innovative per riconoscere le zanzare? Fateci sapere se funzionano e se le userete!