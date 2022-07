Yari Carrisi ritrova il sorriso con lei: “Sei la mia stella”, e Naike Rivelli sta lì a guardare | FOTO

Yari Carrisi, il famoso figlio di Romina Power e del cantante di Cellino San Marco, torna a sorridere e la ragione porta il suo nome. Naike Rivelli che fine ha fatto? Sta a guardare in panchina.

Naike Rivelli è acqua passata per Yari Carrisi. Il figlio d’arte ritrova il sorriso insieme a lei. La dedica social fa emozionare il mondo. Che dolcezza!

Yari Carrisi sconvolge i social con la sua dedica

Classe 1973, Yari Carrisi è il figlio, l’unico maschio, di Albano e Romina Power. Identico fisicamente al famoso cantante di Cellino San Marco, ha ereditato però la dolcezza e il buon umore della mamma, la famosa cantante americana. Fratello di Cristel, Romina junior e Ylenia, quest’ultima scomparsa misteriosamente nel 1994 da New Orleans, è il pilastro della famiglia Carrisi.

Anche per lui la musica è un dono ereditario, l’arte gli scorre nelle vene proprio come il famoso papà. Yari suona la chitarra, scrive canzoni e ha lavorato inoltre con artisti di fama nazionale come per esempio Jovanotti.

Timido e riservato, mantiene la sua vita privata lontano dai riflettori eppure in passato ha tanto fatto parlare di sé per la sua relazione con la figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli. I due, dopo tanto tempo insieme, si sono poi lasciati. Ormai la Rivelli è acqua passata. Yari ritrova il sorriso insieme a lei. La dedica social emoziona il mondo del web.

Il figlio di Albano e Romina ‘perde’ la testa per la bella bionda

Yari Carrisi e Naike Rivelli sono stati insieme diverso tempo. I due hanno deciso di iniziare a frequentarsi dopo aver partecipato insieme a Pechino Express nel 2015. Il loro amore è stato forte e passionale: la figlia di Ornella Muti è rimasta anche incinta ma sfortunatamente, a causa di un aborto spontaneo, ha perso il loro bambino.

Nel 2017, Yari e Naike si sono lasciati, dicono persone a loro vicine, per incompatibilità caratteriale. I due non si sono mai voluti esporre su questa dolorosa separazione ma oggi sembra che siano rimasti in buoni rapporti.

Per Yari Carrisi, Naike però è acqua passata. Avete visto per chi ha ‘perso’ la testa il figlio d’arte? Proprio per lei, il suo nome è Julia Leal Hartogs una bella straniera dal fisico mozzafiato. Nelle scorse ore, Carrisi ha pubblicato due foto della bellissima ragazza per farle gli auguri di compleanno.

Questa la sua dedica tradotta dall’inglese:

“Sei la mia stella”.

Che parole meravigliose! Anche se Yari ha voluto solo farle gli auguri di compleanno, gli utenti social hanno letto nel suo messaggio un significato più profondo: che sia scattata la scintilla tra i due?

Il profilo di Julia è privatissimo. La giovane bellissima donna, da quanto si può apprendere dalle poche informazioni che circolano su di lei, dovrebbe lavorare per la Air Lounge Aviation, una società che si occupa di accordi aerei transfrontalieri e servizi di consulenza relativi al mondo dell’aviazione.

I due si sarebbero conosciuti un bel po’ di tempo fa e oggi starebbero approfondendo un’amicizia che dura da anni. Yari da molto è single e Julia magari potrebbe aiutarlo a far ripartire il suo cuoricino.

Intanto, il figlio di Romina Power e Albano Carrisi si trova in Grecia e con i suoi tantissimi seguitori sta condividendo scatti e momenti non solo di relax ma anche di cultura nella meravigliosa isola balcanica. Scoppierà la scintilla tra Yari e Julia? I fan si augurano di sì e intanto Naike Rivelli resta in panchina a guardare.