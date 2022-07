“Vittoria di Svezia è malata”, tragedia a palazzo reale: l’intera nazione piange per lei

Vittoria di Svezia, una brutta malattia rovina i suoi piani. Arriva la terribile tragedia direttamente dal palazzo reale. L’intera nazione è in lacrime per lei. Ecco che cosa sta succedendo alla famosa principessa ereditaria. Che dramma!

Vittoria di Svezia ha il cuore distrutto, scoperta la terribile malattia che l’affligge. La tragedia invade il palazzo reale, i sudditi della nazione svedese sono tristi per lei, una delle reali più amate degli ultimi tempi.

Vittoria di Svezia preoccupa l’intera nazione

La principessa ereditaria, Vittoria di Svezia, sta attraversando un periodo complicato. Spunta fuori la terribile malattia che sconvolge la corte ma anche l’intera nazione. Figlia del re Carlo Gustavo di Svezia e di sua moglie, la regina Silvia, Vittoria è in lizza non solo per la successione al trono svedese ma anche per quello del Regno Unito.

Dopo aver studiato in Francia presso l’Université Catholique, si trasferisce negli Stati Uniti d’America dove frequenta la Yale University. Dopo diversi anni all’estero e dopo aver lavorato per il Parlamento Europeo e presso il Ministero degli Affari Esteri, ritorna in Svezia dove incontra Daniel Westling che diventerà poi il suo futuro marito e papà dei suoi figli.

Daniel è una persona importante nella vita di Vittoria, il suo più grande sostenitore soprattutto adesso che spunta fuori la devastante malattia di cui soffre la bella principessa svedese.

Qual è la malattia che ha colpito la reale

Vittoria di Svezia non sta bene. La famosa principessa ereditaria ha una malattia: si tratta della prosopagnosia, una patologia che è conosciuta anche come cecità facciale. Problema piuttosto serio, impedisce a chi ne soffre di essere in grado di ricordare i volti poiché non c’è una connessione stabile tra la vista e il cervello.

Quest’ultimo, in particolare, non interpreta correttamente le informazioni che riceve. Si tratta di un disturbo pericoloso e invalidante: Vittoria talvolta dimentica persino i volti di amici e familiari, soprattutto se questi non hanno delle caratteristiche distintive che consentono al suo cervello di ricordarli.

Per anni Vittoria ha vissuto un incubo che ha condizionato la sua esistenza e quella della sua famiglia fino a quando è arrivata finalmente la diagnosi. Purtroppo oggi non esiste ancora una cura per questo disturbo. Ma la principessa ereditaria di Svezia, con il supporto di personale medico e dei familiari, sta facendo grandi progressi.

Sapete che la principessa adotta dei piccoli trucchetti per ricordarsi i nomi e i volti delle persone? Si mormora, e lo fanno sapere fonti vicine alla corona svedese, che Vittoria di Svezia giri con dei post-it con sopra scritti i nomi e le caratteristiche delle persone da incontrare o con le quali deve intrattenere conversazioni o colloqui.

Il suo stesso marito, Daniel Westling, prima di incontri ufficiali, ripete più volte nomi e mostra fotografie alla moglie, di persone che dovrà incontrare e a cui dovrà stringere la mano.

Insomma, la prosopagnosia o cecità facciale è un disturbo davvero invalidante. Vittoria è consapevole della sua malattia ma ha deciso di non nascondersi dietro il silenzio, anzi, ne ha parlato pubblicamente:

“Cerco così tanto di ricordare nomi e volti. Ma semplicemente non vogliono rimanere bloccati”.

La prosopagnosia è un problema per i reali che tutti i giorni hanno a che fare con tante persone e che devono incontrare personalità importanti di ogni angolo del mondo. Povera Vittoria! La principessa dovrà imparare a convivere con questo disturbo che le causerà non poche difficoltà.