By

Valentina Autiero, una delle dame di Uomini e Donne più amate e conosciute del dating show di Canale 5. Le sue vicende amorose hanno appassionato milioni di telespettatori, oggi fuori dai riflettori ha ritrovato l’amore. Sapete di chi si è innamorata? Scopriamo di più.

Valentina Autieri, l’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne. Una donna passionale, travolgente e con una grande voglia di trovare l’amore vero. Lei è stata una delle dame più amate e conosciute del dating show di Canale 5. Purtroppo, non è stata molto fortunata, dato che durante la sua partecipazione alla trasmissione non è riuscita a trovare il principe azzurro.

Da tempo ormai che Valentina ha lasciato gli studi di Uomini e Donne. Il pubblico però non si è dimenticato di lei, infatti, la donna è seguitissima su IG. Nelle scorse ore, l’ex dama di Uomini e Donne ha condiviso uno scatto con la sua dolce metà e gli ha addirittura scritto una dolcissima dedica: scopriamo di chi si tratta.

Valentina Autiero dopo Uomini e Donne

Valentina Autiero per diversi anni è stata una delle dame più amate del Trono Over di Uomini e Donne. Grazie alla sua simpatia e schiettezza, Valentina ha conquistato il cuore di milioni di persone. Da tempo ormai ha abbandonato la trasmissione di Maria De Filippi dopo la frequentazione con un cavaliere di nome Germano.

Purtroppo, tra i due è finita dopo pochi mesi e la donna non è tornata negli studi di Uomini e Donne a cercare il vero amore. Prima del suo abbandono, infatti, Valentina ha affrontato un periodo molto difficile. Non riusciva a capire il motivo delle sue disavventure amorose.

Non è riuscita a trovare il vero amore durante la sua partecipazione nel dating show di Canale 5, è stato un brutto colpo per lei. Ma finalmente, fuori dai riflettori ha ritrovato la serenità al fianco del suo amore più grande. Sapete di chi si tratta? Non ci crederete mai.

Valentina Autiero ha trovato l’amore: ecco chi è | FOTO

Valentina Autiero, malgrado sia lontana già da un po’ dal mondo televisivo, i suoi fan non si sono affatto dimenticati di lei. L’ex dama di Uomini e Donne è attivissima sul suo profilo IG, infatti, è seguita da oltre 200 mila follower.

Sui social pubblica sempre scatti della sua quotidianità oppure insieme alle persone che ama di più. Proprio come poche ore fa, infatti, ha condiviso una foto insieme al suo più grande amore, il suo dolce volpino di nome Ettore.

Lei ama follemente gli animali, proprio per questo gli ha scritto una dolcissima dedica con alla fine un “Ti amo”. Il post ha ottenuto migliaia di like e commenti, impossibile non amarli.