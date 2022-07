Sale sui fornelli, perché dovresti provarci subito: accade l’impensabile | Il segreto degli chef

Il sale sui fornelli è un trucco da usare in cucina, lo spazio della casa che si sporca di più e che necessita di più pulizia.

Le nuove tendenze pongono la cucina al centro nevralgico della vita familiare e sociale.

È il luogo per eccellenza dove ci si incontra per chiacchierare, fare uno spuntino o prendere un caffè, dove i più piccoli fanno i compiti o dove inevitabilmente gli amici finiscono per chiacchierare in incontri informali.

Per tutto questo la sua presenza deve essere sempre impeccabile, senza tracce di grasso o sporco e, ovviamente, molto ben disinfettata.

Per ottenere i migliori risultati, è conveniente sapere come pulire ogni materiale e anche alcuni trucchi fatti in casa che sono molto più efficaci e naturali dei prodotti chimici. Te lo diremo in dettaglio.

Una vera magia o un trucco della nonna, efficace e strepitoso? Spargere il sale sui fornelli, pazzesco!

Come pulire la cucina

Per mantenere l’igiene di questo spazio, così vulnerabile ai batteri, è necessario pulire scrupolosamente ogni angolo della cucina. Ecco come fare senza dover stare all’erta ogni minuto. Per i pavimenti, dopo ogni sessione di cottura, raccogliete e spazzate i resti di cibo. Quando si lava, tenere conto del materiale del pavimento. Se si tratta di ceramica o gres, utilizzare acqua calda e uno straccio per pavimenti con una spruzzata di aceto. Se si tratta di pietra naturale, è preferibile utilizzare acqua con sapone neutro o ammoniaca. Per i pavimenti in legno o in laminato, utilizzare mezzo bicchiere di aceto bianco in un secchio di acqua calda, quindi utilizzate uno straccio ben strizzato per pulire bene. Se invece dovete pulire delle piastrelle in gres porcellanato utilizzate una parte di sapone e tre parti di acqua. Se in cucina avete dei mobili laccati, questi riacquistano la loro lucentezza se li si pulisce con un panno imbevuto di latte caldo e li si asciuga con un panno che non lascia pelucchi. Invece se sono in melamina, preparate una miscela con una tazza di aceto, due tazze di acqua calda e un cucchiaio di bicarbonato. Pulite con un panno e il gioco è fatto! Con i mobili in legno, potete preparare una soluzione con un quarto di tazza di aceto e qualche goccia di olio. Strofinate con un panno in microfibra e asciugate con un panno pulito In tal modo disinfetterete e nutrirete il legno allo stesso tempo.