“Prima ti amano e poi..” Chanel, il gesto straziante contro papà Totti: lo ha proprio distrutto | VIDEO

Una delle coppie più famose e amate d’Italia, quella formata da Ilary Blasi e Francesco Totti, è scoppiata definitivamente qualche mese fa ma solo l’11 luglio 2022, per mezzo di due comunicati ANSA separati, la conduttrice più famosa d’Italia e il calciatore più conosciuto del mondo, hanno annunciato la fine del loro matrimonio.

Un’unione che durava da 17 anni e che si è sgretolata così, in un momento, per via di un presunto tradimento di Francesco con tale Noemi Bocchi, ai danni della povera Blasi. A soffrire per la separazione dei due famosissimi, non sono solo i diretti interessati ma anche i figli che al momento si trovano con mamma Ilary.

A proposito di bambini, Chanel Totti, la secondogenita di Ilary e Francesco, è fuori controllo. Avete visto che cosa ha combinato? Arriva il gesto polemico nei confronti di papà Francesco: lo ha distrutto pubblicamente, un video mostra tutto.

Chanel Totti è la seconda figlia di Ilary Blasi e di Francesco. Bella come la mamma, le somiglia tantissimo fisicamente. Peperina e vivace, è una vera e propria regina dei social. Da quando i suoi genitori hanno annunciato la fine del loro matrimonio sconvolgendo l’Italia intera, anche lei ha messo da parte i social media per stare vicino alla famosa conduttrice.

Con la madre, i fratelli e la zia è volata per una settimana a Zanzibar, in Africa, per staccare la spina e lasciarsi alle spalle il tornado mediatico che ha travolto lei e la sua famiglia. Da qualche giorno, Ilary e i figli sono ritornati in Italia. Al momento si trovano a Sabaudia, nella loro villa familiare.

Chanel è tornata a mostrarsi sui social, in particolare su tik tok e proprio su questo canale arriva un video che ha sconvolto tutti: il gesto nei confronti di Totti è straziante. Nelle scorse ore, la secondogenita di casa Totti-Blasi ha fatto una diretta mostrandosi in macchina con alcune amiche.

La giovane si è ripresa mentre rispondeva a delle domande dei follower e intanto, cantava una canzone di Sfera Ebbasta, le cui parole non lasciano dubbi. In particolare è lei a rimarcare questo verso:

“Ti amano e dopo ti infamano appena ti giri”.

Secondo molti utenti social, questa frase sarebbe stata indirizzata da Chanel a suo padre, Francesco Totti. Si mormora che la giovane non abbia preso bene la separazione dei due genitori e soprattutto sia rimasta sconvolta dal presunto tradimento del padre nei confronti della madre con Noemi Bocchi.

La ex signora Caucci ha scatenato un putiferio sconvolgendo gli equilibri di una famiglia che sembrava felice. Per il momento, Chanel si è vista solo in compagnia della mamma e dei fratelli e mai con il papà. Che cosa sta succedendo? Lei è furiosa con lui e lo sta evitando? Eppure loro erano legati da un rapporto meraviglioso.