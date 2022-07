Patatine, famosissima marca ritirata dal commercio: stracolme di batteri | Le mangiano tutti

By

È scattato l’allerta per una nota marca produttrice di patatine, per la presenza di elementi dannosi per l’organismo umano.

La società invita i clienti a non consumare il prodotto in questione. Inoltre invita i consumatori a riconsegnarlo al punto vendita in cui è stato acquistato in modo da poter ricevere un rimborso.

Per quanto l’allerta è dato come forma di prevenzione, ciò non di meno occorre prestare la dovuta attenzione riguardo questi snack molto usati.

Allerta patatine

Il richiamo riguarda un marchio di tortilla chips bio, quindi se avete acquistato queste confezioni è meglio controllare. Infatti da parte del Ministero della Salute è giunto l’avviso che è in corso un richiamo in forma precauzionale, di tutti quei lotti di tortilla chips salate biologiche, a brand Santa Maria. Per questo prodotto alimentare di largo uso si sospetta la presenza di atropina e scopolamina. Ma di cosa si tratta?

Alcaloidi tropanici: atropina e scopolamina

Per alcaloidi tropanici si intendono sostanze naturali che si trovano all’interno di diverse piante. La presenza di diversi alcaloidi tropanici negli alimenti a base di cereali è da considerarsi sgradita per la loro nocività e può essere causa di problemi per la salute. Di questi 200 composti disparati, oltre ad altre si possono riscontrare anche quelli appartenenti alla famiglia delle solanaceae. Per quanto diversi estratti vegetali contenenti alcaloidi tropanici siano impiegati da lungo tempo come medicamenti, riguardo gli alimenti, sostanze come l’atropina e la scopolamina sono considerati indesiderati. Questo perché anche se presenti con un dosaggio minimo, gli alcaloidi tropanici possono riportare effetti indesiderati sia sulla frequenza del battito del cuore, che sul sistema nervoso centrale. I sintomi che causano sono: nausea, dolori al capo e un senso di stordimento, e possono portare disturbi in particolare nelle persone con malattie cardiovascolari . Gli alcaloidi tropanici si possono ritrovare nei generi alimentari che contengono cereali. Come ad esempio nelle sementi di piante che li contengono e che crescono nelle colture cerealicole. Questo è un problema soprattutto per il miglio, il sorgo e il grano saraceno.