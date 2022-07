“Non è Elisabetta la regina”, clamoroso: spodestata dopo anni di storia | Ha preso tutti in giro

La Regina Elisabetta nell’occhio del ciclone. Arriva lo scoop clamoroso. Scoperta tutta la verità dopo anni di storia: lei ha preso tutti in giro fino ad ora. Viene a galla ogni segreto nascosto.

La monarca più longeva della storia torna a far parlare di sé con uno scoop che sconvolge il mondo: “Non è Elisabetta la regina”. Spodestata dopo anni, si è presa gioco di tutti. Ora però spunta fuori ogni singolo retroscena che lascia a bocca aperta.

La Regina Elisabetta travolta dallo scandalo

96 anni di età portati benissimo, Queen Elizabeth è la sovrana più longeva della storia. Salita al trono d’Inghilterra a soli 25 anni, dopo la morte del padre, Re Giorgio, da allora è sovrana del Regno Unito, dell’Irlanda del Nord e di altri regni del Commonwealth. La sua vita da donna e regina, è sempre stata entusiasmante e caratterizzata da tanti colpi di scena.

Ora che i problemi di salute purtroppo stanno rendendole impossibile persino camminare, si mormora, con grande dispiacere di tutti, che presto potrebbe prendere la decisione di abdicare a favore del figlio e della nuora.

Carlo e Camilla dovrebbero diventare tra pochi mesi ufficialmente Re e Regina d’Inghilterra e intanto, proprio sul conto della storica monarca, viene fuori un retroscena di cui nessuno sapeva nulla. Dopo anni viene a galla la verità: spodestata dopo tanto tempo, ha preso in giro tutti.

Tutta la verità sulla Regina più famosa del mondo

Non è Elisabetta la regina, arriva un colpo di scena senza precedenti che sconvolge il mondo. Sapevate che la sovrana più longeva della storia si fa chiamare Sharon? Questo è il nome che utilizzerebbe per interagire con i servizi segreti, come riportato da diversi settimanali e in particolare dal The Sun e per firmare lettere private e non ufficiali.

Sharon è il codice top secret che sua maestà utilizza non solo per proteggere sé stessa quando è in missioni incognite ma anche per colloquiare con i membri di famiglia. Come mai ha optato per questo nome così particolare?

Dice a questo proposito Hugo Vickers, uno storico esperto in reali, che ha parlato della veridicità del nome in codice della regina che:

“Lo scopo di qualsiasi soprannome è che esso dovrebbe essere anonimo e memorabile, se può essere anche un po’ malizioso e quindi ancora più memorabile, allora ha senso. La “S” potrebbe semplicemente significare Sovereign, ovviamente”.

La conferma arriva anche da fonti vicine alla famiglia dei Windsor e in particolare da alcuni agenti della sua sicurezza. Secondo una fonte anonima che ha rilasciato un’intervista a il Mirror, i suoi agenti di sicurezza la chiamerebbero Sharon o semplicemente “S”.

La sovrana non è l’unica ad adottare un soprannome, anche i rappresentanti più importanti del mondo come i presidenti, per esempio utilizzano un nickname. Lo sapevate che Donald Trump è soprannominato “Magnate” mentre sua moglie “Musa”? Il soprannome di Barack Obama era invece “Renegade” mentre quello dell’attuale presidente americano Biden è “Celtic”, mentre per sua moglie Jill è stato scelto “Capri”.