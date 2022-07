“Gli ha fatto la proposta”, scoop: Antonino Spinalbese dopo Belen si vendica così

Antonino Spinalbese sorprendente, arriva lo scoop che nessuno si aspettava: gli ha fatto la proposta. Dopo la rottura con Belen si vendica così. E chi se lo sarebbe mai immaginato? I social vanno in delirio.

Antonino Spinalbese lascia di stucco. Non ci pensa su due volte e decide di fare il grande passo: finalmente gli ha fatto la proposta. Belen è acqua passata, ora inizia un nuovo capitolo della sua vita.

Antonino Spinalbese sconvolge i social

Antonino Spinalbese ormai è una vera e propria celebrità. La sua relazione con la showgirl argentina più famosa d’Italia, Belen Rodriguez, lo ha portato a raggiungere un successo inaspettato.

Lui, che solo un anno e mezzo fa era uno degli hair stylist più conosciuti del salone di Milano di Aldo Coppola, oggi è un fotografo, influencer e un imprenditore: ha da poco lanciato la sua linea di costumi da bagno, la Santa Gertrudis Beachwear ed è destinato a diventare sempre più popolare, sta cavalcando al momento l’onda del successo.

La sua storia con Belen Rodriguez lo ha fatto conoscere a tutta Italia. Oggi sui social è una vera e propria star. Proprio dal web arriva una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta: gli ha fatto la proposta. Uno scoop clamoroso travolge Antonino. Belen chi? Ormai la conduttrice argentina è acqua passata.

Gli ha fatto la proposta: l’ex di Belen fa sul serio

Antonino Spinalbese ormai è inarrestabile. Belen è un capitolo chiuso, la sua vita ora va avanti e ha deciso di fare il grande passo. Avete visto che cosa è accaduto? Gli ha fatto la proposta. Non stiamo parlando del matrimonio, idea ancora remota, con Giulia Tordini, la bella imprenditrice con la quale parrebbe vivere una intensa relazione amorosa da qualche settimana, ma della proposta fatta invece da Alfonso Signorini.

Si mormora infatti che finalmente abbia detto di sì al direttore di Chi per prendere parte all’edizione numero 7 del Grande Fratello Vip. A lanciare l’indiscrezione sui social è il portale The Pipol Gossip che annuncia la partecipazione dell’hair stylist al famoso reality di Cinecittà.

Tuttavia, sembra che Belen Rodriguez non sia d’accordo con l’ingresso del suo ex compagno bunker più spiato d’Italia. La ragione? Semplice. L’ingresso di Antonino al Grande Fratello comporterebbe un’esposizione mediatica di non poco conto per lei e indirettamente anche per sua figlia Luna Marì a cui Spinalbese è legato tantissimo.

Belen, ha specificato, secondo alcune fonti vicine alla bella argentina, che non ha intenzione alcuna di presentarsi nelle varie trasmissioni a fare salotto né tantomeno a esporre sua figlia al ciclone mediatico della televisione.

Antonino Spinalbese, se davvero sarà a tutti gli effetti un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 7, sicuramente sarà costretto a rimanere lontano dalla sua adorata figlioletta per un po’ di tempo ma lui pare essere contento, è un sacrificio con un tornaconto importante: il Grande Fratello Vip gli permetterà di farsi conoscere ancora di più dagli italiani.

Ora tutti si chiedono: ma entrerà da single o da fidanzato? Secondo il portale The Pipol, l’opzione corretta è la prima. I dubbi che sia lui il prossimo concorrente del Grande Fratello Vip 7 non ci sono più.

Alfonso Signorini ha pubblicato un indizio, delle chiavi, un cellulare e anche un ciucciotto. Le prime, le chiavi, sembrano appartenere proprio ad Antonino: sono apparse sul suo profilo Instagram.