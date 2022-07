Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate del panorama della televisione italiana. In passato, è finita nel mirino dei gossip per la storia d’amore con il padre di sua figlia, Eddy Martens. Ma sapete che fine ha fatto l’uomo? Non ci crederete mai.

Antonella Clerici, uno dei volti più amati e conosciuti del panorama televisivo italiano. Alle spalle ha una carriera costellata da grandi successi, ma nel corso degli anni è finita più volte al centro dell’attenzione a causa della sua discussa vita privata. Per diversi anni, è finita nel mirino dei pettegolezzi per la sua storia d’amore con Eddy Martens.

Pochi anni dopo i due si sono detti addio e l’uomo è completamente scomparso dal mondo dello spettacolo italiano. In molti si chiedono che fine abbia fatto l’ex compagno di Antonella Clerici. L’uomo ha vissuto un periodo davvero difficile: scopriamo di più.

Eddy Martens ed Antonella Clerici: la loro storia d’amore

Antonella Clerici, impossibile non amarla. Bellissima, talentuosa, simpatica e professionale. La nota conduttrice ha tutte le qualità per essere uno dei personaggi televisivi più amati del mondo dello spettacolo italiano. La sua carriera è costellata da grandi successi, ma non tutti sanno che nel corso degli anni è finita nel mirino del gossip per la sua burrascosa vita sentimentale con il suo ex compagno, Eddy Martens.

La loro relazione fece molto discutere, dato che l’uomo era molto più giovane di lei. I due hanno completamente attirato l’attenzione su di loro. La coppia si è incontrata durante una vacanza in Marocco nel 2006.

Dal loro amore è nata la loro unica figlia, Maelle. Purtroppo, dopo 10 anni, Antonella ed Eddy si sono per sempre detti addio a causa di un tradimento. Di lui si sono totalmente perse le tracce, che fine ha fatto? Scopriamo di più.

Eddy Martens, che fine ha fatto? Il motivo della sua sparizione

La separazione tra Antonella Clerici e Eddy Martens fu veramente complicata. Ma oggi sono rimasti in ottimi rapporti, soprattutto per il bene della piccola Maelle. Tempo fa, nel corso di un’intervista rilasciata a Oggi, Antonella ha parlato del percorso del padre di sua figlia:

“Eddy sta facendo un percorso importante, prima di tutto per se stesso: ha capito che tende a perdere le persone che gli vogliono bene e ha deciso di mettersi in discussione, soprattutto per essere un buon padre”.

Oggi Eddy Martens vive in Belgio a Bruxelles. E’ un imprenditore e lavora nel settore del barber shop. Riguardo la sua vita privata attuale è legato ad una donna di 6 anni più giovane di lui, di nome Carmen Carrasco.