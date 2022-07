“È rimasta incinta”, colpo di scena a Buckingham: in arrivo la principessina di papà Carlo

By

Colpo di scena a Buckingham Palace: la principessina di papà Carlo è in arrivo, “lei è rimasta incinta”. E chi se lo sarebbe mai aspettato? Arriva uno scoop clamoroso che lascia il Regno Unito senza parole.

Il Principe Carlo presto papà? Lei è rimasta incinta: colpo di scena come mai ce ne sono stati prima d’ora direttamente da Buckingham Palace. Ecco che cosa sta succedendo nella Royal Family.

Il Principe Carlo attira l’attenzione dei mass media

Tra i tanti reali che dominano la scena politica e storica da anni, il Principe Carlo è sicuramente tra i volti principali. Di lui, i mass media nazionali e internazionali parlano ogni giorno: vuoi per vicende legate al regno, vuoi per le crisi familiari e presunti tradimenti, il figlio prediletto della Regina Elisabetta è sempre al centro dell’attenzione.

Messe da parte le chiacchiere su Queen Elizabeth che si mormora vorrebbe abdicare tra qualche mese e dimenticati (solo per il momento) i dissidi tra Harry e Meghan e William e Kate, i favolosi 4, come sono stati soprannominati dalla stampa nazionale e internazionale, ora gli occhi sono tutti puntati su Carlo: lei è rimasta incinta. In arrivo la principessina per il futuro erede al trono d’Inghilterra. E chi l’avrebbe mai detto alla sua età?

Svelato il segreto tenuto nascosto fino ad ora: gioia nella Royal Family

Il Principe Carlo di nuovo papà? Si mormora che il futuro erede al trono d’Inghilterra abbia una figlia segreta. Il suo nome è India Hicks che attualmente vive alle Bahamas. Appassionata di moda e imprenditrice di successo, la donna oggi 54enne, è figlia di Lady Pamela, un volto molto noto e familiare ai membri della Royal Family e in particolare a Carlo.

India Hicks è davvero la figlia segreta del Principe Carlo e futura principessa d’Inghilterra? In realtà, come fa sapere il settimanale Prima Woche, non si tratta di una figlia biologica ma di una figlia del cuore: India Hicks è la figlioccia del Re Carlo.

Suo nonno materno era lo zio del principe Filippo mentre sua madre, Lady Pamela, oggi 91enne, è stata una delle tante damigelle d’onore della Regina Elisabetta. Insomma, c’è un rapporto di familiarità e anche genetica tra Carlo e India. Piccola chicca: India è stata damigella al matrimonio di Carlo e Diana!

I due, si mormora, sono molto legati e hanno un rapporto meraviglioso. Ancora tutt’oggi continuano a sentirsi, a scambiarsi lettere e messaggi e a rimanere in contatto. Tra l’altro, la Hicks, pur non essendo una discendente diretta della Regina Elisabetta, è comunque inserita nella lista degli eredi al trono d’Inghilterra in una posizione molto alta, al 687° posto.

Ma mai dire mai, la speranza è sempre l’ultima a morire e tutto può cambiare da un momento all’altro, anche le leggi sulla successione dinastica. Insomma, nessuna figlia segreta per Carlo e nessuna nuova gravidanza per Camilla che ora, alla sua età, non le resta che godersi la sua famiglia e soprattutto il titolo da regina che a breve potrebbe essere tra le sue mani, con grande disappunto dei sudditi che preferirebbero decisamente Kate al suo posto.