“È il famoso 30enne della Rai”, Serena Bortone si dà alla pazza gioia: lui è cotto | FOTO

Serena Bortone, conduttrice di “Oggi è un altro giorno”, è in vacanza da quando la sua trasmissione ha chiuso i battenti per la consueta pausa estiva. Da allora, della Bortone, televisivamente parlando, si sono perse le tracce. La bionda si sta concedendo relax da oltre un mese visitando l’Italia e anche l’estero.

Dopo aver trascorso una settimana in Turchia visitando la città del famoso attore Can Yaman che i suoi telespettatori si augurano lei possa presto ospitare nella sua trasmissione Rai, attualmente si trova a Ibiza.

Bella più che mai e in ottima forma fisica, si è mostrata sui social. La sua bellezza ha fatto capitolare un famoso trentenne della rete ammiraglia. Sapete di chi si tratta? Lui ormai ha perso la testa per lei. La sua dichiarazione social lascia a bocca aperta. Chi se lo sarebbe mai immaginato?

Chi è il famoso trentenne che ha conquistato la conduttrice

Serena Bortone fa strage di cuori. La conduttrice di “Oggi è un altro giorno” ha fatto capitolare ai suoi piedi lui, il famoso trentenne della Rai. Stiamo parlando di Marco Carrara. Conduttore televisivo, nonché autore italiano, tra i più giovani del mondo artistico del nostro paese, si è fatto conoscere come presentatore di Timeline Focus e di Tv talk, la prima trasmissione in cui compare nelle vesti di analista televisivo.

Ma è anche uno scrittore affermato e uno dei più giovani volti noti del piccolo schermo nonché una delle persone più care e a cui tiene di più la conduttrice Serena Bortone. In più occasioni, i due sono stati paparazzati insieme, anche fuori dall’ambito professionale, mentre si concedono una cena o prendono parte a degli eventi di svago come cinema e teatro.

Il suo commento social, arrivato nelle scorse ore per elogiare la bellezza di Serena, ha fatto impazzire il web: che Marco Carrara abbia un debole per la Bortone? La conduttrice di “Oggi è un altro giorno”, ha pubblicato una foto nella quale la si vede bellissima a Ibiza, mentre beve un cocktail su una barca.

Capelli al vento, occhiali scuri e grandi e un abito lungo e colorato, la biondona è davvero bella da mozzare il fiato. Il suo fascino ha colpito tutti, in particolare Marco Carrara che ha voluto commentare con una frase la sua bellezza:

“Sei pazzesca”.

Il commento è accompagnato con tanto di cuoricini rossi. Che cosa sta succedendo tra i due? Sarà forse scoccata la scintilla? Serena a breve farà il lieto annuncio? Per il momento il commento di Marco Carrara ha incuriosito i fan di Serena la cui vita privata è sempre stata un mistero.

La Bortone potrebbe forse uscire allo scoperto e mostrarsi prima o poi in compagnia di Marco? Per il momento questi sono solo rumors che circolano sul web. I due, per quanto ne sappiamo, sono ottimi amici e tra di loro non c’è nient’altro che una splendida amicizia. Però si sa, nella vita tutto può cambiare in un momento.