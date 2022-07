Condizionatore, incredibile: l’abbiamo sempre spento in modo sbagliato | Addio bollette salate

By

Condizionatore: come impostare correttamente lo spegnimento dell’elettrodomestico? Ecco la funzione corretta che ti consente di dire addio alle bollette.

Caldo rovente e bollette salate? Come utilizzare ed impostare al meglio le funzioni del condizionatore? In questi giorni di caldo torrido è davvero difficile riposarsi e trovare un po’ di refrigerio la notte.

La soluzione è quella di accendere il condizionatore, ma i consumi energetici incidono pesantemente sulle bollette della luce. I prezzi della materia energetica continuano a salire e l’ondata di caldo africano che ha investito lo Stivale italiano sembra che sia destinata a durare.

L’unica soluzione è quella di rinfrescare l’ambiente accendendo il condizionatore, ma è bene farne un utilizzo intelligente. Scopriamo in questa guida come impostare correttamente le funzioni del climatizzatore, evitando i consumi energetici eccessivi che impattando sulle bollette. È importante fare attenzione a non esagerare con l’aria fredda, se la temperatura esterna è più alta di quella interna, è più facile soffrire di mal di gola, febbre e dolori muscolari.

Condizionatore: come impostarlo correttamente la notte?

L’utilizzo del condizionatore durante le ore notturne non può essere lo stesso a quello delle ore diurne. La temperatura ideale consigliata è quella di impostare il condizionatore a circa 5 gradi in meno rispetto a quella esterna. L’escursione termica deve essere minima.

È bene posizionare le alette del climatizzatore in maniera tale che l’aria fresca non raggiunga mai direttamente la persona. Nel caso in cui ci sia troppa afa, è possibile utilizzare l’elettrodomestico come deumidificatore.

È bene non posizionare ostacoli all’ingresso ed all’uscita del flusso d’aria. È bene programmare il timer del condizionatore, scegliere le ore di funzionamento e di spegnimento dell’elettrodomestico in modo tale da non lasciarlo acceso tutta la notte.

Condizionatore: come spegnerlo correttamente?

Il condizionatore può essere spento in modo corretto utilizzando il timer. Per impostarlo basta premere il pulsante “Timer” sul display ed utilizzare i pulsanti “+” e “-“ per programmare il numero di ore di accensione che si desidera.

È bene effettuare la programmazione dell’orario di utilizzo dell’elettrodomestico quando il condizionatore è spento. Durante le ore notturne è bene impostare la funzione sleep, che rende l’apparecchio silenzioso e consente di raggiungere la temperatura ideale in modo graduale.

Condizionatore: l’importanza della manutenzione

È bene eseguire una corretta manutenzione del condizionatore: è bene verificare che non vi siano perdite di gas e che le unità che compongono l’elettrodomestico non presentino problematiche tecniche. È bene che ogni controllo sia svolto in modo approfondito una volta all’anno da un tecnico esperto.