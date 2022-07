“Addio a questi 4 ingredienti”, caos nei supermercati: li usiamo sempre | File interminabili

Ecco che oggi vi sveliamo quali sono gli alimenti a rischio nei nostri supermercati, tra l’altro sono quelli che compriamo più spesso.

Continuate a leggere per scoprire quali sono quegli ingredienti che purtroppo mancheranno presto in alcune tavole italiane.

La siccità e le sue conseguenza

L’Italia e l’Europa sta affrontando una siccità storica. La siccità avuta finora e le previsioni per il resto dell’anno non aiutano la situazione, che sta raggiungendo livelli preoccupanti e che sta portando alla comparsa di restrizioni in alcune parti del Paese.

In particolare, stanno applicando già alcune restrizioni idriche nelle aree in cui è stata dichiarata l’allerta idrologica.

Le misure in questo ambito implicano una serie di limitazioni in alcuni usi come la riduzione dell’acqua per l’irrigazione agricola, per usi zootecnici, per usi industriali, per usi ricreativi che implicano l’irrigazione e altri usi ricreativi.

Sono inoltre previste limitazioni all’irrigazione di giardini e aree verdi, divieto di riempire fontane ornamentali, divieto di pulizia privata delle strade con acqua di rete, limitazioni al riempimento di piscine e limitazioni alla pulizia dei veicoli, tra gli altri. In alcune zone, parimenti viene definito un dato per il consumo globale di acqua per fornitura fino a un massimo di 250 litri per abitante e giorno.

Le varie istituzioni invitano a una maggiore consapevolezza de minori consumi e del maggiore risparmio idrico e stabiliscono raccomandazioni o limitazioni sulle risorse idriche sotterranee in un momento di difficoltà.

Come se non bastasse, la siccità si è ripercossa anche sugli alimenti attualmente nei supermercati, che risultano a rischio. In particolare, sono gli alimenti più importanti a mancare agli italiani. Continuate a leggere per scoprire di quali si tratta.

Quali sono gli alimenti a rischio nei supermercati

Non tutti lo sanno, ma ci sono degli alimenti a cui presto la maggior parte degli italiani dovrà dire addio, soprattutto a causa della siccità, ma anche della guerra in Ucraina.

Stiamo parlando dell’olio d’oliva, del latte, delle conserve ittiche, della frutta, della verdura, del riso, che sono già carenti nei nostri supermercati per via della siccità che stiamo vivendo.

Per quanto riguarda, invece, la guerra in Ucraina, questa ha causato l’aumento del costo del grano tenero e di conseguenza la carenza di prodotti come il pane, i dolci, la pizza. Anche il prezzo del grano duro è aumentato e ciò si ripercuote sulla produzione della pasta.

Gli italiani sono sempre più preoccupati e sperano che presto si possa tornare a fare la spesa come un tempo, senza restrizioni di alcun tipo.

E voi cosa ne pensate? Non credete che stiamo vivendo uno dei periodi più bui della nostra storia, tra la pandemia, la guerra e la crisi climatica? Fatecelo sapere!