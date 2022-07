“Sono rimasta incinta”, colpo di scena in Spagna: Letizia Ortiz scopre tutto | Che scandalo

Dramma senza precedenti nella casa reale spagnola. Letizia Ortiz scopre tutto: lei è rimasta incinta. Colpo di scena incredibile, cade a pezzi un’intera dinastia. Che scalpore!

La moglie di Filippo VI di Borbone, sposata con l’ormai ex principe delle Asturie e oggi reggente di Spagna, dal 2004, Letizia Ortiz, torna a far parlare di sé. La It girl, la fashion victim, la regina più bella del mondo come è stata definita dai tabloid di ogni angolo del pianeta, attira spesso e volentieri l’attenzione per i drammi nei quali è coinvolta in prima persona o che riguardano la sua stramba e chiacchierata famiglia.

Per un po’, i giornali hanno taciuto su di lei e sui tradimenti e crisi con Filippo ma spunta ora un’indiscrezione che promette di far tremare ancora una volta la Royal Family: lei è rimasta incinta. Viene fuori tutta la verità. Nuove accuse rischiano di gettare infamia sulla antica dinastia dei Borbone.

Arrivano notizie scandalose da parte della Royal Family spagnola: lei è rimasta incinta. Stiamo parlando di una delle tante amanti dell’ex re di Spagna, Juan Carlos I. Il sovrano ha abdicato a favore del figlio nel 2014, dopo una serie di vicende giudiziarie e processi per frode, per milioni di euro, ai danni dello stato spagnolo e per via di milioni di dollari custoditi illegalmente in alcuni dei paradisi fiscali più conosciuti del mondo.

L’ex re si è allontanato dalla famiglia reale e da due anni vive da solo ad Abu Dhabi senza la moglie e i figli. Di tanto in tanto ritorna al palazzo della Zarzuela per riabbracciare la sua famiglia. Spunta però un retroscena che getta ancora più in crisi la Reina Sofia che è stata messa di fronte a un fatto (compiuto anni fa) davvero triste.

Fa sapere il quotidiano El Plural, che una donna di nome Ingrid Sartiau si sarebbe presentata al palazzo della Zarzuela chiedendo un incontro privato con Filippo VI e suo padre, affermando di essere una figlia illegittima di Juan Carlos:

“Sono venuta perché sono la figlia non riconosciuta di Juan Carlos e speravo di vederlo per almeno un minuto… Mia madre mi ha detto che ero la figlia del re emerito quando ho compiuto 45 anni e mi ha anche raccontato che si sono incontrati in un castello”.

Per il momento, è sconosciuta l’identità dell’amante che ha messo al mondo questa figlia che avrebbe i geni e il sangue di Juan Carlos. La donna ha raccontato dei dettagli davvero scandalosi. Ha dichiarato, per esempio, che la madre, all’età di 18 anni, l’ha fatta sottoporre ad un intervento di rinoplastica perché la somiglianza con la famiglia dei Borbone era davvero troppa.

La donna ha presentato ricorso in Cassazione, ha con sé un dossier che testimonierebbe la sua appartenenza alla Royal Family spagnola. Di questo scandalo Letizia pare sapeva già tutto ma non ha voluto raccontare nulla. La regina ha mantenuto il massimo riserbo su questa situazione che ha umiliato la famiglia reale.