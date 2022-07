“Sono le sue mani”, Ilary Blasi in trappola: si torna sempre dove si è stati bene | FOTO

Proprio lei in trappola, la famosa conduttrice Ilary Blasi lascia tutti senza parole, torna proprio da lui. Ecco tutti i dettagli a riguardo e cosa effettivamente è successo nelle ultime ore: di chi si tratta.

Questi ultimi mesi come ben sapere sono stati particolarmente difficili per la giovane conduttrice, il suo rapporto con il noto ex calciatore della Roma è ormai giunto al termine da diverso tempo proprio per via di alcuni dettagli che non sono passai affatto inosservati. Dalla comunicazione ufficiale di entrambi tutti si sono chiesti quale sia il reale motivo del loro allontanamento. Vi sono appunto innumerevoli versioni a riguardo, le quali vedono il Pupo come principale causa della loro separazione.

Ovviamente però bisogna valutare innumerevoli fattori prima di trarre delle conclusioni affrettate. Inoltre i due non hanno mai rivelato il perché del loro allontanamento e proprio per questo motivo infatti non si ha alcuna conferma riguardo gli innumerevoli chiacchiericci che circolano attualmente sul loro nome.

La versione più gettonata è proprio un tradimento da parte di Francesco, il quale avrebbe perfino portato la figlia Isabel a conoscere la nuova fiamma all’insaputa della madre. Qualcosa nella ultime ore però è cambiato, vediamo quindi nel dettaglio di che cosa effettivamente si tratta e cosa è successo.

Ilary Blasi torna proprio da lui, lo scoop clamoroso lascia senza fiato: tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato vi sono innumerevoli versioni riguardo la loro separazione, vi per perfino un chiacchiericcio che ha come principale argomento una semplice crisi matrimoniale affrontata nel peggiore dei modi. Questo però sabbierò riconducibile a ciò che è accuro effettivamente qualche ora fa. I due negli ultimi gironi sono stati separati ed hanno vissuto una vita completamente lontana dalla loro quotidianità. Come ben sapete Ilary ha deciso di prendere del meritato riposo insieme ai figli, tenendoli così lontani dal putiferio mediatico legato al termine del loro matrimonio.

Questi giorni lontani però pare che abbaino fatto riflettere entrambi e che qualcosa tra i due sia effettivamente cambiato nuovamente. Un semplice scatto, pubblicato proprio nelle ultime ha destato qualche sospetto. Il tutto è stato pubblicato proprio dalla diretta interessata, ovvero Ilary, sulle proprie Instagram Stories. Si può ben intravedere appunto una mano molto famigliare sulla scatto del brindisi, muniti di calice. In molti hanno subito pensato ad un ritorno fra i due ma non vi è alcuna dettaglio che potrebbe confermare effettivamente il tutto. Non ci resta quindi che attendere per capire cosa è realmente successo e soprattutto cosa accadrà.