“Si è portato via la figlia”, lo scoop: l’intollerabile sgarbo di Totti a Ilary | Che batosta

Arriva lo scoop senza precedenti su Ilary Blasi e Francesco Totti: il pupone ha portato via la figlia. Che batosta per la conduttrice che si è ritrovata a fare i conti con una situazione inaspettata e dolorosa.

Francesco Totti fa un imperdonabile sgarbo a Ilary Blasi: le porta via la figlia. Arriva lo scoop clamoroso che lascia senza parole. Ecco che cosa è successo, davvero assurdo.

Ilary Blasi ha il cuore spezzato

Considerata una delle conduttrici più amate della televisione italiana, Ilary Blasi ha sempre fatto parlare di sé per la sua vita professionale e privata. La ex signora Totti si trova però, suo malgrado, oggi, protagonista di uno scandalo senza precedenti.

Proprio lei ha dato vita ad un caos mediatico scaturito a seguito della sua separazione dallo storico compagno, Francesco Totti. L’11 luglio 2022, con due comunicati disgiunti, la conduttrice dell’Isola dei Famosi e l’ex calciatore della Roma, hanno comunicato a tutta Italia la fine del loro matrimonio che durava da ben 17 anni.

A distanza di due settimane da quella comunicazione che ha sconvolto tutti, arriva uno scoop ulteriore che ha distrutto il cuore della Blasi in mille pezzi: Francesco Totti si è portato via la figlia. Che grande dolore per Ilary!

Francesco Totti porta via la figlia dalla mamma

Francesco Totti e Ilary Blasi con il loro amore hanno fatto sognare tutti per ben vent’anni, poi all’improvviso, l’inattesa separazione: dopo ben due decadi trascorse insieme, i due hanno deciso di separarsi. La ragione? Il tradimento di lui, si mormora, ai danni della Blasi, con un’altra donna, l’ex signora Caucci, Noemi Bocchi.

La donna di 34 anni, ex moglie del Patron del Tivoli calcio, ha conosciuto Totti a un torneo di padel in Sardegna lo scorso agosto e tra i due sarebbe scattato immediatamente il colpo di fulmine. Il settimanale Chi ha ricostruito la vicenda che ha portato una delle coppie più belle dello showbiz italiano a dirsi addio.

Secondo quanto evidenziato dei giornalisti di Alfonso Signorini, tutto avrebbe avuto inizio quando Francesco Totti, poco amante dei social, avrebbe chiesto alla sorella della sua ormai ex moglie, Silvia, di restituire a lui la gestione dei suoi profili social (Silvia era la social media manager di Francesco).

Questo suo gesto ha insospettito la Blasi che ha iniziato a indagare: Totti avrebbe ricevuto dei messaggi compromettenti che rischiavano di mettere in cattiva luce lui e la sua famiglia già 8 mesi fa.

Ilary Blasi sgama Totti

Tuttavia, a far gridare allo scandalo è un altro imperdonabile gesto, compiuto dall’ex pupone: Totti ha portato la figlia Isabel, per tempo, niente di meno che a casa della sua amante Noemi Bocchi.

La conduttrice è venuta a sapere dalla sua stessa terzogenita della sua gioia di aver conosciuto due nuovi amichetti che sono poi stati identificati nei figli dell’amante del marito (ex). Insomma, Francesco portava Isabel a casa della sua amante e la bambina giocava con i figli di lei.

Ilary avrebbe scoperto tutto grazie anche a un investigatore privato da lei ingaggiato dopo aver messo insieme tutti i pezzi del puzzle. Che batosta per la conduttrice dell’Isola dei Famosi che dunque non avrebbe in realtà mai tradito Francesco e mai vissuto un flirt segreto con un uomo misterioso durante le sue trasferte milanesi.

Francesco avrebbe perso la testa per Noemi da tempo e avrebbe iniziato a frequentarla ‘usando’ la sua piccola come alibi per non essere sgamato. Queste le ricostruzioni del settimanale Chi che sconvolgono come mai.