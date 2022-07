Poste Italiane, occhio: perdi 1.300 euro se non fai questa mossa entro il 31 luglio

La recente pubblicazione dell’annuncio per portalettere in Poste Italiane, è in scadenza, si può fare domanda fino al 31 luglio 2022.

Si tratta di una delle posizioni più ricercate da Poste italiane che offre uno stipendio di circa 1300 €uro.

Poste Italiane, la domanda va fatta entro il entro il 31 luglio

Chi è interessato a trovare un posto di lavoro con Poste Italiane deve affrettarsi, sono in scadenza i termini per presentare la propria candidatura. Gli uffici di Poste Italiane impegnati nel reclutamento della categoria dei portalettere sono dislocati in varie regioni d’Italia.

Questi includono: Trentino ed Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Toscana, Piemonte, Friuli, Veneto, Umbria, Marche, Valle d’Aosta.

La scadenza del bando per i postini, come già detto, è il 31 luglio. Quali sono i requisiti per essere ammessi alle procedure di selezione? Le caratteristiche che si richiedono per questo profilo in particolare sono: il diploma di scuola media superiore e la patente di guida per le autovetture aziendali.

Per la sola provincia di Bolzano è richiesta una patente bilingue. Inoltre, l’annuncio specifica che non sono richieste conoscenze professionali o specialistiche.

Le selezioni prevedono 2 fasi. La prima mira a verificare le capacità logiche del candidato e sarà condotta online. La seconda fase, a cui si accede solo se si supera la prima, consiste in un colloquio e in un test di abilità alla guida.

Per dimostrarlo, il candidato deve essere in grado di guidare un veicolo a motore di 125cc carico di posta. In termini di condizioni contrattuali, il personale che verrà reclutato si avvarrà di un contratto a tempo determinato.

La durata e la retribuzione possono subire variazioni in base alle necessità individuali dell’azienda.

Portalettere, come candidarsi

Le inserzioni per la richiesta di personale come postino di Poste Italiane sono disponibili sul sito Internet del Gruppo. In che modo è possibile partecipare all’offerta? Cliccando sul collegamento proposto, si arriva alla pagina ‘Lavora con noi’. Quindi si dovrà scorrere fino in fondo e cliccare su ‘Posizioni aperte’.

In questo modo è possibile visualizzare tutti gli annunci di lavoro, tra cui quello della figura in questione. A questo punto si seleziona l’annuncio con il titolo Postino. Nella parte inferiore della pagina, oltre ai dettagli sulle sedi, sui requisiti e sul contratto, troverete il pulsante ‘Invia candidatura ora’.

Tra le altre posizioni disponibili presso Poste Italiane ci sono le richieste per i consulenti finanziari, le categorie di front-end e il tirocinante forense. È inoltre possibile inviare dalla stessa piattaforma in ogni momento candidature spontanee, corredate dal proprio curriculum vitae e dalle proprie disponibilità.

Su un PC, il comando è disponibile nella barra superiore, a differenza del telefono, nel quale è necessario selezionare il menu laterale.

Per quanto riguarda le altre offerte di lavoro per candidati laureati, si potrebbero considerare le 70 offerte di lavoro in Italia con la qualifica di addetto al magazzino.