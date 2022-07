“Non ce l’ha fatta”, Amici in lutto: tutta la scuola di Maria piange per lui | Che disgrazia

Dolorosa notizia dalla scuola più famosa d’Italia, Maria De Filippi e tutto il programma Amici uniti a lui per il lutto. Ecco tutti i dettagli a riguardo e la comunicazione ufficiale.

Come ben saprete chi decidere di prendere parte al cast del noto programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi diventa un membro ufficiale della sua grande famiglia. i rapporti di tutti coloro che hanno iniziato un percorso dietro le quinte dello studio, non solo dei giovani talenti ma perfino tutti i collaboratori della stessa conduttrice, diventano una parte integrante del programma ricoprendo un ruolo incredibilmente importante non solo dal punto di vista lavorativo ma perfino dal punto di vista affettivo.

Ebbene si, ogni giovane ragazzo ed ogni persona che si avvicina alla conduttrice viene accolto amorevolmente. Inoltre, il programma stesso offre la possibilità di creare dei legami indissolubili. Proprio per questo motivo appunto si gioisce insieme ed insieme si affrontano le difficoltà.

Nelle ultime ore purtroppo tutto il cast si è ritrovato in una situazione incredibilmente spiacevole, stringendosi unito proprio a lui che ha dovuto dire addio ad una persona molto cara. Purtroppo l’annuncio ha lasciato un vuoto nel noto volto del programma.

Lutto ad Amici, costretto a dire addio ad una persona incredibilmente cara: i dettagli della triste notizia

Per chi non lo sapesse queste ultime ore sono state particolarmente difficili per un giovane volto del noto programma condotto dalla famosa presentatrice, la quale ha sempre un minuto di tempo da dedicare ad ogni suo affetto. Il giovane ragazzo in questione è un ballerino che ha preso parte al talent nelle scorse edizioni, stiamo parlando di Tomaso Stazani, il quale con immenso dolore si è ritrovato a dover dire addio ad una persona a lui molto cara

Solo qualche ora fa appunto ha deciso di comunicare a tutte le persone che lo sostengono e lo supportano che sta attraversano uno dei momenti più bui della sua vita. Purtroppo in questi giorni ha perso che ha giocato un ruolo davvero fondamentale nella sua crescita, il nonno. Il suo dolore è immenso, perdere una persona cara devasta completamente la propria quotidianità e la propria salute. Purtroppo troppo spesso si danno per scontato degli affetti. Perdere un nonno significa abbondare letteralmente un pezzo di cuore con la consapevolezza che determinati momenti della propria vita si potranno rivivere solo nei porti ricordi. Tommaso, dopo aver comunicato il lutto, ha ringraziato tutti coloro che hanno speso un minuto di tempo per fargli le condoglianze.