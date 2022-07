“La sorella Silvia l’ha sgamato così”, Ilary Blasi: imperdonabile ciò che ha fatto il pupone

By

Ilary Blasi e Francesco Totti, si ritorna a parlare nuovamente della coppia scoppiata. Ora la famiglia di lei viene travolta dal ciclone mediatico: la sorella Silvia ha sgamato tutto. Ecco il gesto imperdonabile che ha fatto il pupone.

Ilary Blasi è senza parole. La sorella Silvia ha scoperto l’inganno e le ha aperto gli occhi. Francesco Totti lo ha fatto sul serio. L’ex calciatore della Roma è cascato nella trappola.

Riflettori puntati sulla coppia scoppiata

L’11 luglio 2022, come un fulmine a ciel sereno, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Dopo 20 anni insieme, di cui 17 di nozze e 3 creature meravigliose, si sono detti addio comunicandolo a milioni di fan che hanno sempre creduto nel loro amore eterno e indistruttibile.

La crisi sarebbe iniziata, secondo alcune indiscrezioni e ricostruzioni fatte dai settimanali di gossip, all’incirca un anno fa, quando Noemi Bocchi, ex signora Caucci, compagna storica del Patron del Tivoli Calcio, Mario Caucci, incrocia lo sguardo di Francesco Totti durante una partita di padel in Sardegna: da quel momento il matrimonio di Ilary e Totti comincia ad andare a rotoli.

A distanza di oltre due settimane da quel drammatico e inaspettato annuncio, spuntano fuori dei retroscena che lasciano di stucco. Ad entrare nel vortice mediatico di questo gossip che sta incuriosendo tutta Italia è anche la famiglia della Blasi, in particolare le sue sorelle. La più grande, Silvia, colei che ha accompagnato anche Ilary in Africa, ha sgamato tutto. Spunta fuori il gesto imperdonabile che ha fatto il pupone.

Il gesto imperdonabile del pupone: sgamato dalla Blasi così

Giorno dopo giorno spuntano dettagli sempre più inaspettati sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ad attirare l’attenzione ora è la ricostruzione del settimanale Chi che su questa storia sta indagando da un bel po’ di tempo.

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, la famosa gossippara, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ricostruisce punto per punto quanto successo, secondo i giornalisti di Chi, nella famiglia Totti-Blasi, i dubbi del tradimento sarebbero cominciati quando la sorella di Ilary, Silvia, si è ritrovata dinanzi a una decisione del pupone.

Silvia è la sorella maggiore della conduttrice più famosa d’Italia, colei che per anni, fino a pochi mesi fa, gestiva i profili social anche dell’ex cognato, Francesco Totti. Secondo quanto riportato da Chi, Francesco all’incirca otto mesi fa, avrebbe chiesto a Silvia di non gestire più i suoi social, gesto questo che avrebbe fatto insospettire la sorella della Blasi che, controllando i profili social del cognato, avrebbe scoperto dei messaggi compromettenti e spinti che non erano quelli classici di una normale ammiratrice.

Da quel momento si sarebbe scatenata una reazione a catena. Isabel, la figlia più piccola di Francesco e Ilary, avrebbe raccontato alla mamma di essere felice di giocare con due nuovi bambini che si scopriranno essere poi i figli di Noemi Bocchi. La conduttrice, ingaggia dunque un investitore privato e scopre il tradimento.

Questa sarebbe la ricostruzione dei fatti secondo il settimanale Chi. In ogni caso, la sorella Silvia è stata colei che ha permesso a Ilary di sgamare tutto. Il gesto del pupone che ha chiesto alla sorella maggiore della ex moglie di non gestire più il suo profilo Instagram, ha fatto nascere il tarlo del sospetto che si è rivelato poi fondato.