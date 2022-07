Ilary Blasi, colpo di scena: faccia a faccia con Noemi | Tutto davanti agli occhi di Totti

Finalmente spunta tutta la verità sulla separazione della famosa ex coppia, Ilary Blasi si ritrova faccia a faccia proprio con Noemi. Il noto Francesco Totti ha assistito all’intera scena. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare proprio della nota ex coppia che ha scosso praticamente tutti gli italiani con una triste e e del tutto inaspettata notizia. Nessuno si sarebbe mai potuto immaginare questo momento, la loro separazione appunto ha colto di sorpresa perfino i grandi membri del mondo dello spettacolo ed ovviamente dello sport. Nonostante questo però ovviamente gli scoop sul loro conto non sono di certo cessati ed anzi sono aumentati incredibilmente.

Pare appunto che tutto si leghi ad un tradimento proprio dell’ex calciatore della Roma, il quale infatti pare che si sia avvicinato notevolmente ad una donna non molto distante dal loro mondo. Il chiacchiericcio su questa relazione extraconiugale si è acceso ormai diversi mesi fa anche se la conduttrice ha tentato in ogni modo di smentire il tutto per il bene della propria famiglia.

Nelle ultime ore però continuano a trapelare innumerevoli aggiornamenti a riguardo. Ilary ha scoperto il Pupo di Roma fra le braccia di un’altra donna proprio grazie all’intervento di un investigatore segreto, ingaggiato proprio da lei dopo la confessione della piccola Isabel. O meglio, questo è ciò che si racconta, la storia però continua ad infittirsi. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente.

Ilary Blasi si ritrova davanti all’ormai nota Noemi proprio insieme a Francesco Totti: ecco tutti i dettagli a riguardo

Da come avrete potuto ben capire tutto ciò si lega principalmente alla loro storia continua ad incuriosire e sconvolgere gli italiani, inoltre ogni ora pare che si racconti una versione diversa. Questa volta però a raccontare tutta la verità ci ha pensato proprio il famoso settimanale Oggi.

Questo ultimo ha riportato un aggiornamento molto particolare. Pare appunto che in un’occasione del tutto straordinaria la famosa conduttrice e la nuova fiamma dell’ex calciatore si sono ritrovate faccia a faccia. Il video rimase al 23 ottobre 2021 e pare che alla festa tenuta nel locale di proprietà di Andrea Battistini sia stata invitata perfino lei.

Ilary e Noemi nello stesso locale proprio davanti a Totti..🥶 pic.twitter.com/LLel8wCWqy — Marietta (@Mariettamitica) July 28, 2022

Inoltre si vocifera che all’epoca i due vivevano già una relazione segreta agli occhi di tutti. Questo ovviamente ha indignato ancor di più il pubblico dal momento che, un colpo così basso se questo ovviamente fosse vero, la nota conduttrice ha festeggiato al suo fianco ignara di tutto.