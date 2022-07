Ghiacciolo fatto in casa, meglio di quello che trovi al bar: bastano 3 ingredienti

Il ghiacciolo fatto in casa è una elle preparazioni più semplici e gradevoli che potremmo fare con questo caldo opprimente, per noi e per i nostri cari! E tutto utilizzando solo 3 ingredienti che di certo abbiamo già in casa.

Con l’estate ormai stabile con le sue alte temperature cresce la voglia di rinfrescarsi con un buon ghiacciolo fatto in casa.

Ghiacciolo fatto in casa, meglio del bar

Per resistere al caldo, si sente maggiormente la necessità di bere di più, e di bere cose fresche e rinfrescanti, tè, limonate, succhi di frutta e ghiaccioli. L’eccesso di calore e le inevitabili sudate che ne derivano, richiede che si reintegrino le vitamine. Il ghiacciolo fatto in casa è una preparazione da brivido piacevole, perfetta per combattere la calura estiva. Alla fine al vostro ghiacciolo preparato in casa che sia al limone, o alla frutta nessuno potrà resistere, la sua freschezza conquisterà tutti! Per la preparazione dei ghiaccioli in casa, ci occorrono delle formine fatte per dare la forma del ghiacciolo, e i relativi stecchi. L’estate è il momento in cui maggiormente possiamo attingere a della buonissima frutta fresca, se è biologica meglio. Questo ci consente di usare anche la buccia ricca di molte sostanze nutritive preziose. Con le ricette che seguono, che prevedono l’uso d soli 3 ingredienti si potranno realizzare una grandissima quantità di ghiaccioli da assaporare durante la tua calda estate con amici e parenti.

Ghiacciolo alla frutta

I ghiaccioli alla frutta sono l’ideale per i bambini, fatti da noi in casa una vera garanzia e un modo di far fare a loro una sana merenda. La ricetta che segue vede anche l’impiego del latte, voi potete usare qualunque sostituto al latte vaccino.

Ingredienti ghiacciolo alla frutta per 4 persone

300 ml di latte ( o altro a scelta)

200 g di frutta a scelta

2 cucchiai di zucchero

Preparazione

Per la preparazione di questi ghiaccioli dovremo prima di tutto congelare il latte, quel tanto che ci consentirà dopo di frullarlo con la frutta. Quindi si incomincia versando 200 g di latte all’interno degli stampi per farne dei cubetti di ghiacciati che metteremo a congelare per 4 ore.

Una volta che il latte sarà solidificato, si libera dallo stampo e si versa nel frullatore, insieme alla frutta fatta a pezzi. Quindi si uniscono i 100 grammi di latte fresco e lo zucchero.

Una volta frullati gli ingredienti, il risultato deve dare i cubetti spezzettati e amalgamati al tutto, versiamo il contenuto del frullatore negli stampini per ghiaccioli, e per ultimo va inserito lo stecchino. Infine si mettono gli stampi nel freezer per non meno di 4 ore.

Partendo con questa base si possono variare la composizione dei ghiaccioli in modo infinito.

Potete mettere meno zucchero se avete scelto una frutta molto zuccherina, tutto può variare in base ai vostri desideri e gusto.

Ghiaccioli di tè alla pesca

La più semplice delle ricette, è quella dei ghiaccioli fatti con tisane, e infusi di tè.

Ingredienti per 4 persone

750 ml di acqua

2 bustine di tè verde

2 pesche

3 cucchiai di zucchero

Preparazione

Dopo aver fatto bollire l’acqua si spegne il fornello e si mettono le bustine di tè in infusione. In seguito si versa lo zucchero e si lascia a raffreddare.

Quindi si versano in una ciotola le pesche, dopo averle lavate, sbucciate e fatte a tocchetti. Una volta che il tè è freddo va versato negli stampi da ghiaccioli, avendo cura di riempirlo a meno di metà.

Infine unite i pezzi di frutta e poi altro tè, ma lasciando un dito dal bordo, inserite nel congelatore almeno un’ora. Una volta estratti gli stampi sistemate gli stecchi e di nuovo in freezer per altre 3 ore.

Ghiacciolo fatto in casa allo yogurt

Uno yogurt cremoso fatto con yogurt mescolato a frutta fatta in pezzi quella che segue è con i lamponi, ma voi potete sostituire a piacere.

Ingredienti per 4 persone

200 g di yogurt greco

50 ml di latte

50 g di zucchero a velo

100 g di lamponi

Procedimento

Versate il latte, lo yogurt, lo zucchero a velo in una capiente ciotola, quindi con una frusta a mano amalgamate gli ingredienti per farne un composto omogeneo.

Dopo esservi procurati gli stampini con lo stecco amovibile, versate un cucchiaio del composto sul fondo. Quindi nella ciotola unite i lamponi alla restante crema, e mescolate fino a quando la crema non prenderà un bel colore rosa.

Unite la crema rosa agli stampini e fate rassodare in freezer per 40 minuti circa. Passato il tempo estraete e dopo aver inserito gli stecchi sistemate nuovamente nel freezer per non meno di 3 ore.