Tempesta di fulmini in India: 20 morti in 24h

India, tempesta di fulmini ha causato la morte di 20 persone nelle ultime 24 ore. Resta alta l’allerta anche nella giornata di oggi.

Una tempesta di fulmini monsonica si è abbattuta sull’India e i risvolti sono stati davvero tragici. 24 ore che hanno causato la morte di molti cittadini.

India, tempesta di fulmini senza precedenti

In India non è una novità che si verifichino delle tempeste di fulmini. Questa volta però i risvolti sono stati davvero impressionanti.

Nelle ultime 24 ore una tempesta di fulmini, causata dalle piogge monsoniche, ha messo in ginocchio 8 distretti del Bihar. Incessanti e pericolosissimi fulmini hanno ucciso molti cittadini.

Molte persone che stavano percorrendo le strade, lavorando o comunque si trovava all’esterno è stato colpito improvvisamente. La tempesta ha causato 20 morti in sole 24 ore.

Massima allerta anche nelle prossime ore dato che una nuova perturbazione con conseguente tempesta di fulmini sta per investire il nord del paese.

Massima allerta dopo i 20 morti in 24h

La tempesta di fulmini che ha colpito duramente l’india ha causato la morte di 20 persone.

Per oggi e domani sono previste nuove piogge monsoniche e le autorità sono preoccupate. Il primo ministro del Bihar il signor Nitish Kumar ha deciso di fornire un risarcimento alle famiglie colpite dal lutto. La cifra ammonta a poco più di 5000 dollari.

Nitish Kumar ha fatto alcune raccomandazioni alla popolazione dopo la tragedia di poche ore fa. Ha chiesto ai cittadini di rispettare scrupolosamente le raccomandazioni diramate dall‘autorità di gestione dei disastri di stato.

Evitare il fenomeno è impossibile così il primo ministro punta all’educare la popolazione a gestire il problema. Una scelta condivisa e appoggiata dai cittadini.

La tempesta di fulmini in India non è un caso isolato o una novità. Ma un fenomeno che miete vittime ogni anno. Non si tratta di pochi casi ma si parla di centinaia di vittime ogni anno.

La migliore soluzione è quindi attenersi alle regole imposte e non sfidare la sorte. Molti cittadini pensano che non possa capitare a loro e non presta attenzione durante le allerte diramate.

Il primo ministro oltre ad aver offerto il risarcimento alle famiglie dei morti a causa della tempesta ha mostrato la sua vicinanza. Un uomo che sta cercando di contenere le morti provenienti da un fenomeno meteorologico in continua evoluzione.

Ha attirato così i consensi delle altre autorità locali e dell’intera popolazione. Ora si attende il passaggio delle nuove piogge monsoniche attese per la serata e per la giornata di domani 28 Luglio.