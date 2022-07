Spaghetti alle vongole di Palazzo Palladini, cremosi come quelli di Raffaele Giordano

Ecco che oggi ti spieghiamo come preparare dei deliziosi spaghetti alle vongole, ottimi come quelli che prepara Raffale Giordano.

Continuate a leggere per scoprire la deliziosa ricetta degli spaghetti alle vongole, talmente buoni e cremosi che vi sembreranno quelli che Raffaele Giordano cucina a Palazzo Palladini.

La ricetta degli spaghetti alle vongole

Questi spaghetti alle vongole veraci sono una ricetta squisita che si prepara in poco tempo e che non richiede grandi doti culinarie, ma con la quale finirete come autentici chef.

Gli spaghetti di solito piacciono sia agli adulti che ai bambini e sono un’interessante fonte di carboidrati e quindi di energia. Oggi li accompagniamo con le vongole, molluschi che vivono sepolti nella sabbia e che contengono molto ferro: sono particolarmente indicate per le donne in gravidanza o per chi soffre di anemia.

Alcuni amano preparare gli spaghetti alle vongole con panna e vino bianco, mentre altri classici evitano qualsiasi tipo di latticino. Non preoccupatevi del vino, perché l’alcool evapora durante la cottura!

Innanzitutto ecco gli ingredienti:

400 grammi di spaghetti

500 grammi di vongole veraci

1 cipolla

1 bicchiere di vino bianco

250 ml di panna liquida o latte

Prezzemolo fresco

Sale

Pepe nero appena macinato

Olio extravergine d’oliva

Ed ecco invece il procedimento.

Lavate molto bene le vongole, sciacquandole in acqua fredda. In una casseruola mettete un filo di olio extravergine di oliva e fate soffriggere la cipolla tritata a fuoco molto basso.

Quando inizia a prendere colore, incorporiamo le vongole e il vino, togliamo le vongole man mano che si aprono, in modo che siano succose. Se una vongola non si apre, si scarta.

Ora alla cipolla e al liquido che rimane nella padella, aggiungete la panna, un po’ di sale, pepe e prezzemolo tritato. Lasciate cuocere per qualche minuto.

Nel frattempo cuociamo la pasta in abbondante acqua bollente. Unite la pasta scolata alla salsa di panna e vino bianco e mantecate bene in padella per amalgamare i sapori. Unite anche le vongole e mescolate. Serviamo subito.

Ma conoscete il segreto per farli cremosi come quelli di Palazzo Palladini? Eccolo di seguito!

Ecco qual è il segreto per renderli cremosi

Se la nostra ricetta non basta per farli della cremosità che vi piace, sappiate che potete sempre aggiungere alcuni ingredienti miracolosi.

Fanno aggiunti nella fase finale della preparazione del piatto. Si tratta dell’acqua di cottura, ottima affinché il tutto si addensi e risulti più corposo.

Se ancora questa soluzione non vi soddisfa, vi riveliamo che potete aggiungere un cucchiaino di amido di mais. Si tratta di un segreto che usano solo i veri chef, affinché il piatto risulti indimenticabile come quello di Raffaele Giordano.

E voi conoscevate questo trucco? Fateci sapere se riprodurrete la nostra ricetta!