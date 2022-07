Sale, buttalo negli scarichi della doccia: succede qualcosa di incredibile | Il trucchetto dell’idraulico

Ecco perché dovreste sempre buttare del sale all’interno degli scarichi della vostra doccia. Quello che succede è incredibile.

Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli relativi al trucchetto dell’idraulico, che consiste nel tirare del sale nello scarico della doccia.

Sale marino e da cucina, sono la stessa cosa?

Il sale da cucina fa bene al nostro corpo. I numerosi benefici attribuiti al sale marino, invece, non sono stati dimostrati dalla scienza. Contrariamente alla credenza popolare, non è un più salutare di quello da cucina. Cosa dovresti sapere a riguardo?

Forse a causa della confusione generata dalla pubblicità sul sale marino, molte persone presumevano che avesse grandi benefici per la salute. Tuttavia, a questo punto sappiamo che si tratta di un’esagerazione, poiché la composizione nutrizionale è quasi la stessa di quello da cucina.

La verità è che il sodio, indipendentemente dalla sua fonte, è un minerale necessario per mantenere la salute. In dosi adeguate, cioè non più di 5 grammi al giorno, può aiutare le seguenti funzioni:

Equilibrio dei fluidi e degli elettroliti nel corpo.

Regolazione la pressione sanguigna.

Contributo alla funzione nervosa e muscolare.

A causa del suo contenuto di minerali, che differisce rispetto al sale da cucina, quello marino sono stati attribuiti molti benefici per la salute. Tuttavia, molte di queste affermazioni all’epoca erano esagerate e la maggior parte ora è smentita. I presunti vantaggi sono i seguenti:

Rafforza le difese.

Aiuta ad alcalinizzare il corpo e regola il pH del sangue.

Combatti l’asma.

Abbassa i livelli di colesterolo e pressione sanguigna.

Combatti la depressione.

Regola la digestione.

Migliora la qualità del sonno.

Previene l’invecchiamento precoce.

Aiuta a ridurre la necessità di insulina.

Allevia le malattie della pelle.

In realtà, come abbiamo spiegato, non è molto differente dal sale da cucina. Proprio per questo potete continuare a utilizzare il secondo.

Ma perché dovresti metterlo all’interno dello scarico della doccia, oltre che assumerlo? Ecco che ve lo sveliamo!

Perché dovresti metterlo nello scarico della doccia

Non tutti lo sanno, ma il sale ha delle proprietà che servono a molte altre cose che spesso non hanno nulla a che vedere con la cucina.

In particolare, quando gli scarichi della doccia sono ostruiti e puzzolenti, il sale può aiutarci davvero.

Quello che dobbiamo fare è procuraci un bicchiere di sale, del bicarbonato e dell’aceto. Miscelare il tutto e versare nello scarico. Attendere qualche minuto, dopodiché sciacquare abbondantemente assieme a dell’acqua bollente.

Siamo sicuri che a quel punto avrete liberato tutti gli scarichi della vostra casa, in particolare quelli della doccia, e non avrete affatto necessità di pagare un idraulico affinché realizzi questo lavoro al posto vostro.

E voi conoscevate già questo rimedio incredibile? Fateci sapere se funziona!