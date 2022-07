“Riposa in pace”, l’ultimo addio di Emanuele Filiberto: casa Savoia in lacrime

Emanuele Filiberto è in lacrime, il suo cuore è spezzato. Arriva l’ultimo addio, che è davvero struggente e fa emozionare i social, a lui: “Riposa in pace”. La famiglia Savoia è in lutto.

Che grande dolore per la famiglia Savoia, in particolare per lui, il principe Emanuele Filiberto, che ha dovuto dire addio ad una persona a lui cara. Il suo cuore è distrutto. Ecco chi è venuto a mancare all’improvviso. Il post social del famoso erede Savoia è straziante.

La famiglia Savoia in lutto

Storica dinastia italiana, quella dei Savoia, è sempre stata al centro dell’attenzione mediatica. Ad attirare però la curiosità di tabloid nazionali e non è sempre stato uno dei rappresentanti principali del famoso casato: il principe Emanuele Filiberto.

Lui, nato e cresciuto a Ginevra, ha potuto vedere per la prima volta l’Italia solo nel 2002, quando sono cessati gli effetti delle disposizioni circa il regime di esilio stabilito dalla costituzione della Repubblica italiana per i componenti maschi, eredi dell’ultimo ufficiale re d’Italia.

Nel nostro bel Paese si è fatto conoscere per la sua voglia di emergere nel mondo dello spettacolo. Emanuele Filiberto ha preso parte a diverse trasmissioni televisive, reality ed è stato ospite fisso di alcune trasmissioni.

Oggi il suo cuore però è triste. Arriva il terribile lutto che sconvolge la famiglia Savoia: se n’è andato via per sempre, così all’improvviso. Il post social del famoso principe è davvero struggente.

Emanuele Filiberto commuove i social

Emanuele Filiberto ha il cuore spezzato. Nelle scorse ore, un terribile lutto ha devastato il casato dei Savoia: è venuto a mancare proprio lui, un caro amico di famiglia. Stiamo parlando di Paul Sorvino, il famoso attore protagonista del film “Quei bravi ragazzi” di Martin Scorsese.

Paul si è spento a 83 anni e pare che sia morto per cause naturali. L’attore italo-americano ha preso parte a pellicole che hanno avuto un successo internazionale. Sorvino ed Emanuele Filiberto si conoscevano bene. Proprio qualche tempo fa, la famosa e acclamatissima star di Hollywood, ha preso parte a una cena organizzata dalla famiglia Savoia a Beverly Hills per raccogliere fondi destinati all’ospedale Stuart House.

Sia Emanuele Filiberto che Paul Sorvino sono sempre stati a favore di opere filantropiche e di beneficenza. Lo scatto che li immortala insieme è bellissimo. I due, presenti alla cena di gala “Notte di Savoia”, si sono lasciati fotografare a questo evento importante per l’ordine dinastico di casa Savoia.

La morte di Paul Sorvino ha lasciato indubbiamente un vuoto e dolore incredibile nel cuore del principe Emanuele Filiberto che si è dovuto congedare dal suo caro amico. Il suo ultimo saluto, quello d’addio, ha emozionato i social.

Nelle scorse ore, il principe ha pubblicato sui suoi profili social una foto nella quale lo si vede accanto al noto attore hollywoodiano e proprio in occasione della serata di gala “Notte dei Savoia”.

Questo è il suo messaggio:

“Riposa in pace Paul e grazie per il tuo meraviglioso supporto al nostro ordine”.

Paul Sorvino non si è mai risparmiato. Fino a quando ha potuto, si è battuto per cause sociali rilevanti, mettendoci la faccia e facendo beneficenza a favore di ospedali e strutture mediche. La sua morte ha freddato tutti, è stata un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto il mondo e in particolare Emanuele Filiberto che a lui era particolarmente legato. La sua scomparsa lascia un vuoto incredibile non solo nel cuore del principe ma dell’intera famiglia Savoia.