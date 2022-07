Polpette di manzo di Bruno Barbieri, pronte in 10 minuti: verrai riempita di complimenti

Ecco che oggi vi sveliamo la deliziosa ricetta delle polpette di manzo dello chef Bruno Barbieri, una ricetta che siamo sicuri che vi lascerà senza parole.

Continuate a leggere per scoprire la magnifica ricetta delle polpette di manzo dell’amatissimo chef Bruno Barbieri.

Le origini delle polpette di manzo

La raffinatezza della carne macinata modellata in polpette era un piatto per le classi sociali elevate e non una risorsa economica per i meno abbienti per sfruttare o allungare carni di categoria inferiore, in cui le polpette si sono fermate.

Tuttavia, un’attenta preparazione e buone materie prime possono farne una magnifica risorsa gastronomica. Riprendendo indubbiamente in parte ricette precedenti, Marco Gavio Apicio raccoglie già alcune ricette per le polpette nella Roma imperiale.

Cita quelli fatti con manzo, pollo, pavone, coniglio e maiale. L’impasto è fatto di carne finemente macinata, mista a pangrattato lievitato inumidito e spezie varie; il procedimento di produzione più comune è quello di lessarli in acqua salata e di tanto in tanto speziata, fino a quando non saranno teneri e tenderanno a galleggiare, più o meno come è comune oggi nell’Europa centrale.

Prevede anche una formula di identica elaborazione ma che aggiunge la raffinatezza della salsiccia delle polpette in budello di maiale, lasciandoli sciolti, per poi arrostire il tutto. Come puoi vedere, più di 20 secoli di tradizione e oltre all’alta cucina, garantiscono la tradizione dei nostri protagonisti.

Ma qual è una delle migliori ricette di cui siamo attualmente provvisti? Scopriamola insieme!

La ricetta dello chef Bruno Barbieri

Ecco di seguito gli ingredienti:

Pane raffermo 100 grammi

latte 50 millilitri

carne di manzo macinata 2 volte 150 grammi

Parmigiano Reggiano 30 grammi

sale q.b.

noce moscata q.b.

uova 1

pane grattugiato 50 grammi

mozzarella 5 grammi per polpetta

prezzemolo tritato 5 grammi

farina 50 grammi

uova 1

pane grattugiato 200 grammi

olio extra vergine di oliva q.b.

La prima cosa da fare è quella di grattugiare il pane e aggiungere il latte. Lasciare che il tutto riposi per circa 15 minuti, dopo di che aggiungere il Parmigiano Reggiano, il sale e la noce moscata.

Mescolare il tutto e poi unire anche l’uovo, 50 grammi di pane grattugiato e il prezzemolo. Mescolare ancora e poi procedere con la panatura.

Unire 50 grammi di pane grattugiato e lavorare il composto. Quindi usare 50 grammi di farina e un uovo con 200 grammi di pangrattato per completarla. Ora formare le polpette e inserire al centro la mozzarella.

Chiuderla e impanarla a una a una e nel frattempo mettere un pentolino pieno d’olio sul fuoco. Quando sarà caldo, aggiungere le polpette, ciascuna per 5 minuti. Tiratele fuori quando saranno ben dorate e lasciate che scolino con della carta assorbente prima di servirle, accompagnate dalla vostra insalata preferita o da un altro contorno.

Che ne pensate di questa meravigliosa ricetta? La riprodurrete? Fatecelo sapere!