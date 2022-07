“Nuovo arrivo in famiglia”, l’indiscrezione: Ilary Blasi dopo Totti si rimbocca le maniche

By

Ilary Blasi torna a far parlare di sé. Dopo Totti si rimbocca le maniche: un nuovo arrivo nella sua famiglia fa spuntare il sorriso sul volto di tutti. Ecco l’indiscrezione che nessuno si aspettava.

Ilary Blasi protagonista dei pettegolezzi

Sono ormai due settimane che Ilary Blasi è la regina indiscussa dei gossip. L’11 luglio ha annunciato la fine del suo matrimonio con l’ex calciatore della Roma, Francesco Totti e da quel momento la famiglia più famosa dello showbiz italiano è protagonista tutti i giorni di chiacchiere e retroscena che spuntano fuori come funghi.

Si è mormorato, in questi giorni turbolenti, che una delle coppie più amate della televisione italiana fosse in realtà in crisi già da tempo, all’incirca da un anno e che Francesco Totti già da 8 mesi convivrebbe con la sua amante, Noemi Bocchi.

Si tratta chiaramente di rumors che restano ancora da confermare. Intanto, Ilary, dopo la separazione da Francesco, si è rimboccata le maniche e si è rimessa subito in pista. Arriva l’indiscrezione che lascia a bocca aperta: nuovo arrivo in famiglia.

La conduttrice Mediaset si rimbocca le maniche

La separazione di Ilary e Totti ha scioccato tutti, non soltanto l’Italia ma anche il mondo. Addirittura l’addio di una delle coppie più belle del nostro paese ha attirato l’attenzione del The Sun che considera responsabile della separazione tra Ilary e Francesco, niente di meno che un terzo incomodo, il famoso Alfio, l’ultimo arrivato in famiglia.

Non si tratta di una persona ma del gatto che dà diverso tempo vive con la famosa coppia. Il Canadian Sphynx è una delle razze preferite di Ilary Blasi che oltre ad Alfio possiede anche Donna Paola, una vera e propria star del web, apparsa in passato anche in video familiari di casa Totti-Blasi.

Non si sa per quale curiosa ragione il The Sun crede che i problemi della coppia siano cominciati nel momento in cui Alfio ha fatto il suo ingresso nella famiglia più famosa d’Italia. Il suo arrivo ha sconvolto tutti gli equilibri familiari.

Ora che è avvenuta la separazione, a chi andrà il gattino della ‘discordia’? Ricordiamoci che oltre ad Alfio e Donna Paola, Ilary e Francesco hanno anche una capretta tibetana, a testimonianza che la famiglia è grande amante degli animali, in particolare le due giovani sorelline di casa, Isabel e Chanel, che adorano proprio come la mamma, questi gatti glabri molto curiosi e particolari.

A quanto pare, Ilary non ha però intenzione di fermarsi e molto probabilmente accoglierà anche un altro felino in casa: fuori Francesco e dentro il gatto. La Blasi si rimbocca le maniche e allarga la famiglia.

Ormai la conduttrice è pronta ad andare avanti anche senza Francesco. Che la rinascita abbia inizio. Si mormora che presto si trasferirà a Milano per essere più vicina alla sede di Cologno Monzese in vista di nuovi ed entusiasmanti progetti professionali che l’aspettano a partire dal prossimo anno televisivo.