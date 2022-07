Lenzuola, queste sono le migliori per l’estate: ti rinfrescano più del condizionatore

Lenzuola: con il caldo torrido ed afoso è bene optare per un tessuto fresco e traspirante. Ti rinfrescano più del condizionatore.

Caldo torrido ed afoso? È difficile addormentarsi la notte con questa temperatura elevata senza dover accendere il condizionatore. Purtroppo, viviamo in un periodo non troppo felice: continuano i rincari e le bollette sono schizzate ai massimi storici.

È insostenibile ed antieconomico lasciare acceso il condizionatore tutta la notte, per questo è bene correre ai ripari e cercare validi escamotage per dormire bene e al fresco. Non tutti sanno che, con questo caldo soffocante, è bene scegliere il migliore tessuto delle lenzuola più adatto a questo periodo dell’anno.

Lenzuola “rinfrescanti”: quali sono le migliori?

Caldo afoso e insopportabile? Visto il continuo rincaro delle bollette energia elettrica e gas bisogna correre ai ripari e optare per soluzioni alternative. Con le temperature calde, soprattutto durante la notte, risulta fondamentale riuscire a dormire bene. I ventilatori ed i climatizzatori giocano un ruolo rilevante, ma ancora di più il tessuto delle lenzuola, che possono essere di grande ausilio ad avere un po’ di fresco durante la calura notturna estiva.

Quali sono i tessuti migliori da mettere a letto? Le lenzuola in fibre miste o naturali sono sicuramente l’ideale dal momento che danno freschezza, tolgono l’umidità e donano un po’ di comfort.

La migliore soluzione per l’estate è mettere a letto le lenzuola in tessuto misto lino-cotone o in cotone fino. Il tessuto misto cotone-lino coniuga la morbidezza del tessuto in cotone e la traspirabilità del lino. Grazie a questi due tessuti è possibile riposare bene senza eccessiva calura.

Per sostenere le temperature elevate la pelle ha bisogno di sudare: il cotone è un tessuto traspirante capace di assorbire il calore e consentire alla pelle di respirare liberamente. Il lino è un tessuto naturale perfetto per la stagione estiva come biancheria per il letto, perché rinfrescante e traspirante per la pelle.

Un lenzuolo in cotone fino è leggero e permette di mantenere la temperatura del corpo a un livello giusto. Altro tessuto rinfrescante è la seta, che è isolante, resistente alle deformazioni, calda durante la stagione invernale e fresca durante la stagione estiva.

Lenzuola in cotone: quali modelli scegliere?

Le lenzuola in cotone fino sono la migliore soluzione per affrontare il caldo torrido ed afoso. Sono tantissimi i modelli su cui puntare in base alle ultime tendenze moda.

È possibile optare per le stampe floreali disponibili in diverse nuances: dai colori più accesi e fluo ai colori pastello. Si può acquistare lenzuola in cotone fino monocromo, disponibili in tinte calde, fredde o in bianco e nero.