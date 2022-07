L’annuncio del medico di Biden: “Il presidente è negativo al Covid”

Anche i ricchi piangono. O vengono contagiati dal Covid. Non ha fatto eccezione neanche il presidente degli Stati Uniti, il democratico Joe Biden che, però, è già risultato negativo ai due test effettuati a cinque giorni dall’inizio dell’isolamento. Ad annunciarlo è stato il suo medico, e dopo poco lui ha postato una foto con l’esito del tampone su Twitter

Biden è già tornato al lavoro nella Stanza Ovale della Casa Bianca, anche se nei prossimi dieci giorni continuerà a indossare la mascherina. Precauzione scelta per proteggere le persone con cui il presidente Usa entrerà in contatto

Covid, Biden è di nuovo negativo: l’annuncio del medico del presidente degli Stati Uniti

È durato appena cinque giorni, ovvero dal 21 luglio, il periodo di isolamento del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il democratico meno di una settimana fa era risultato positivo al Covid e, anche grazie alle cure del suo medico personale, Kevin Connor, ora può tornare alla vita di sempre perché negativo. E ad annunciarlo è stato lo stesso dottore.

I due test rapidi effettuati in serata ieri e nella mattinata di oggi hanno dimostrato che il presidente democratico, succeduto a Donald Trump alla guida della Casa Bianca, non ha più il coronavirus, che aveva contratto nella variante Omicron 5, come il 75-80% degli infettati statunitensi.

La conferma, qualora ce ne fosse bisogno, è arrivata anche dal diretto interessato che ha pubblicato su Twitter una foto dell’esito del tampone dicendo che è già tornato al lavoro nella Stanza Ovale, anche se con la mascherina. Perché, come ha detto Connor – che il presidente ha ringraziato pubblicamente assieme a tutti quelli che gli hanno dimostrato supporto – la utilizzerà per altri dieci giorni per precauzione nei confronti delle persone che incontrerà.

Back to the Oval. Thanks to Doc for the good care, and to all of you for your support. pic.twitter.com/Cfzn1zAKJF — President Biden (@POTUS) July 27, 2022

Biden negativo al Covid, quali sintomi ha avuto il presidente degli States nei cinque giorni di isolamento

Biden, che fin da subito ha assunto il Paxlovid, come da indicazioni del Centro di controllo per le malattie, non ha mai sviluppato sintomi troppo gravi. Mal di gola, rinite, tosse grossa e dolori diffusi in tutto il corpo hanno accompagnato la degenza del presidente che, invece, non ha mai perso la voce, non ha accusato problemi né al battito, né al respiro, né alla pressione. Anche la saturazione dell’ossigeno è sempre rimasta perfetta, così come i polmoni.