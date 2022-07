Ilary Blasi, colazione vista mare per 2 ma Totti non c’è: beccata in flagrante | FOTO

La famosa conduttrice lascia nuovamente senza parole tutti i suoi fan per via di uno scatto del tutto inaspettato. Ilary Blasi in dolce compagnia ormai molto lontana da Francesco Totti. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta.

In questi ultimi mesi non si ha fatto altro che parlare dell’inaspettato allontanamento della famosa ex coppia formata dalla nota conduttrice e dall’ex calciatore Francesco. I due già in passato hanno iniziato a destare sospetti proprio per via di alcuni scatti che li ritraevano in dolce compagnia, la notizia però è stata prontamente smentita da ambe le parti. La nota conduttrice appunto ha perfino affermato che tutto ciò fosse solo il succo di una mente non particolarmente lucida. Dopo solo qualche mese però arriva la conferma.

I due infatti, dopo il termine del famigerato programma condotto proprio da lei stessa, hanno deciso di chiudere definitivamente il loro rapporto che andava avanti ormai da ben 20 anni. Ovviamente l’annuncio ha scosso tutti i gli italiani, soprattutto dopo la smentita della crisi.

Nonostante questo però entrambi hanno deciso di portare avanti questa loro decisione vivendo rispettivamente due vite del tutto separate ormai. Pare però che entrambi, secondo quanto si vocifera attualmente, siano entrambi impegnati sentimentalmente. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente successo e chi è la dolce compagnia della donna.

Ilary Blasi dimentica definitivamente Francesco Totti e mostra la colazione per due: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato momentaneamente non si fa altro che parlare della loro rottura. Sono stati coinvolti perfino i figli, i quali però hanno mantenuto le distanze da ogni voce riguardante la rottura. Proprio per questo infatti la famosa conduttrice ha deciso di trascorrere dei giorni di puro relax proprio in compagnia dei figli.

Ciò che però ha attirato incredibilmente l’attenzione di tutti i suoi fan è proprio uno scatto, anche abbastanza semplice, che ritrae semplicemente una colazione per due. IL dubbio quindi sorge spontaneo, chi è che attualmente continua, lontano dai riflettori, a far compagnia alla nota donna?

Attualmente purtroppo non ci è dato saperlo poiché lei stessa sembra molto attenta a non far trapelare neanche il minimo dettaglio a riguardo. Non si esclude però alcuna pista, proprio per questo motivo infatti vi terremo aggiornati costantemente per non farvi perdere alcuna notizia a riguardo. Momentaneamente però non ci resta che attendere che un dei due si faccia avanti, supponendo che, questa seconda persona, esista davvero.