Gianni Sperti ha perso la testa proprio per lei, scoop: lui 50 anni e lei 30 | FOTO

Gianni Sperti sconvolgente: il famoso opinionista di Uomini e Donne perde la testa proprio per lei, una famosa e conosciuta trentenne. Ecco di chi si tratta. E chi se lo sarebbe mai aspettato da lui?

Gianni Sperti in love. L’opinionista più peperino del dating show Canale 5, Uomini e Donne, esce allo scoperto. Il cinquantenne perde la testa per la giovane e famosa trentenne: lei è bellissima e conosciuta in tutta Italia.

Gianni Sperti fa mormorare tutti

Opinionista di Uomini e Donne ormai da tantissimi anni, Gianni Sperti si può considerare fedele alleato di Maria De Filippi. Insieme alla sua storica collega, Tina Cipollari, da oltre 10 anni tiene compagnia ai telespettatori italiani nei pomeriggi di Canale 5.

Sempre con la risposta pronta e pungente, attento osservatore ma anche persona buona e dal cuore generoso, è uno dei protagonisti del dating show di Canale 5 più amati e apprezzati del salotto dei sentimenti di Maria De Filippi.

Lui, che è particolarmente attivo sui social e che adora condividere con i suoi seguitori la sua vita professionale, cerca di mantenere sempre riservato invece il suo privato. Spunta però ora un’indiscrezione che lascia tutti a bocca aperta: Gianni Sperti ‘innamorato’ di lei. L’opinionista di Uomini e Donne ha perso la testa per una famosa e conosciuta trentenne. Ecco di chi si tratta.

Ha perso la testa per lei: ecco chi è la famosa trentenne che ha fatto capitolare l’opinionista di UeD

Impazza come una scheggia un nuovo gossip che travolge Gianni Sperti. L’opinionista più amato di Uomini e Donne avrebbe perso la testa per una giovane e conosciuta trentenne. Stiamo parlando niente di meno che di Cristina Buccino.

La ragazza, ex professoressa dell’Eredità e oggi affermata modella e influencer, conta sui social oltre 2 milioni di seguitori. Bella come il sole, con un fisico da dea, con un décolleté prorompente e gambe chilometriche, farebbe perdere la testa a qualsiasi uomo e sembra che la bella calabrese abbia fatto breccia anche nel cuore di Gianni Sperti.

L’opinionista di Uomini e Donne, nonché ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, ha sempre mantenuto il silenzio più totale sulla sua vita privata. Dopo il matrimonio e poi la separazione dolorosa da Paola Barale, non si è mostrato più in coppia con nessuno.

In tanti anni di vita pubblica non è stato mai paparazzato o immortalato insieme ad un partner. Sembra però che oggi sia pronto a far ricredere tutti: Gianni avrebbe perso la testa per la bella modella. A lanciare l’indiscrezione è il portale Dagospia che ha scritto:

“Gianni Sperti sembra avere un interesse particolare per una famosa ragazza che lavora nel mondo dello spettacolo. Si tratta di Cristina Buccino, modella ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi e sexy professoressa dell’Eredità”.

Nei fatti, Gianni Sperti ultimamente si è mostrato particolarmente interessato alla bella modella e sul profilo della Buccino sono apparsi diversi like dell’opinionista di Uomini e Donne ai suoi post.

I due non sappiamo in che rapporto effettivamente si trovano, potrebbero essere semplici amici o magari, perché no, potrebbe scoccare tra di loro anche la scintilla. Per il momento Gianni mantiene il riserbo più totale, non si è ancora esposto su questa questione, non ha smentito né ufficializzato nulla. I suoi seguitori si aspettano però a breve un suo intervento.