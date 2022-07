“È colpa loro”, le sorelle di Ilary hanno spifferato la verità su Totti: ora torna tutto

Ilary Blasi, le sorelle della famosa conduttrice dell’Isola dei Famosi, travolte dal tornado mediatico: hanno spifferato tutto su Totti. Ora viene a galla tutta la verità. Che la guerra social abbia inizio.

Le sorelle di Ilary Blasi nell’occhio del ciclone. Dopo lo scandalo che ha travolto una delle coppie, ormai ex, più amate dello showbiz italiano, spunta un retroscena inaspettato: loro hanno spifferato la verità su Totti.

Le sorelle di Ilary Blasi travolte dallo scandalo mediatico

Ilary Blasi è una delle conduttrici più chiacchierate delle ultime settimane. Proprio lei è balzata agli onori della cronaca rosa e del gossip più scandaloso per via della sua separazione improvvisa dall’ex calciatore della Roma, Francesco Totti.

La coppia, ormai ex, l’11 luglio ha annunciato con due comunicati Ansa disgiunti, la fine del loro matrimonio che durava da 17 anni: è arrivato come un fulmine a ciel sereno la notizia della loro separazione che ha scioccato davvero tutti.

Tante sono le persone intervenute su questa questione, esterne e interne alla famiglia Totti-Blasi. A questo proposito, sono cadute nel baratro del chiacchiericcio anche le sorelle della famosa conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Proprio loro hanno spifferato tutto su Totti. Arriva una confessione che lascia di stucco: le sorelle della Blasi hanno fatto terra bruciata intorno all’ex calciatore della Roma.

Terra bruciata intorno a Francesco Totti

Ilary Blasi ha due sorelle, Melory e Silvia, che in questo periodo complicato sono la sua spalla. Proprio loro sono state travolte dal ciclone mediatico che ha investito come un tornado la famiglia Totti-Blasi.

Per la prima volta, entrambe si sono esposte su questa separazione che da settimane sta facendo chiacchierare tutta Italia. In particolare, secondo alcuni rumors che girano prepotenti tra i corridoi del gossip, sarebbero state proprio Melory e Silvia ad aprire gli occhi alla sorella Ilary e a spifferare tutto sul tradimento di Totti, mostrandole il comportamento poco etico e corretto dello sportivo che ha perso la testa per la ex signora Caucci, Noemi Bocchi.

La frecciatina di Alex Nuccetelli alle sorelle Blasi

Qualche giorno fa, Alex Nuccetelli, uno dei migliori amici di Francesco Totti nonché il Cupido dell’ex coppia cioè colui che ha fatto incontrare Ilary e Totti 20 anni fa, si è esposto su questa questione raccontando che, proprio come era accaduto con Ilary e Francesco, è stato sempre lui a far incontrare Noemi e Totti.

Non si è fatta attendere la risposta di Melory che sui social ha scritto:

“Credo che certi amici farebbero meglio a stare in silenzio. Conosco da 20 anni Francesco, Ilary è mia sorella. Dovete smetterla di infangare i loro nomi, dovete smettere di dire la vostra”.

Alex Nuccetelli è stato accusato dalle sorelle Blasi di aver contribuito alla rottura tra Totti e Ilary e ancora oggi sta cavalcando l’onda di un dolore che ha devastato una famiglia. Alex, che tra l’altro è stato il compagno di Antonella Mosetti, ha colto la palla al balzo per rispondere a Melory, lanciando una frecciatina alle sorelle Blasi:

“Le tre sorelle sono molto unite, fanno fronte comune da sempre. Io conobbi Ilary e Silvia più di vent’anni fa. La sorella Melory che oggi mi accusa di non so che cosa, era ancora la piccola di casa, ha nove anni in meno di Ilary”.

È scoppiata la guerra tra le Blasi e Nuccetelli. Quest’ultimo ha rilasciato un’intervista a Di Più Tv raccontando che le sorelle Blasi sono sempre intervenute nel matrimonio di Ilary e che hanno fatto terra bruciata intorno a lui.

Nuccetelli ha accusato le sorelle di non essere state riconoscenti nei suoi confronti che ha concesso loro fama e popolarità. Arriverà ora un’altra risposta delle sorelle Blasi? Non ci resta che attendere l’evoluzione della vicenda.