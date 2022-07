“Congratulazioni”, Romina Carrisi: ormai la pancia non la nasconde più | FOTO

Romina Carrisi esce allo scoperto, ormai la figlia di Albano non si nasconde più e mostra il suo pancino! Messaggi di congratulazioni per lei, i social sono al settimo cielo per la giovane figlia d’arte.

La figlia di Albano Carrisi e Romina Power appare sui social e finalmente mostra a tutti il suo pancino: Romina ha emozionato il web. Piovono tanti complimenti per la giovane.

Romina Carrisi al centro dell’attenzione

Romina Carrisi è una delle meravigliose figlie di Albano e Romina Power. Sempre sorridente e dolce, è la tipica ragazza della porta accanto, una giovane donna meravigliosa che è riuscita, in punta di piedi, a conquistare il cuore dei telespettatori.

Appassionata di moda e fotografia, gira il mondo incantando, anche attraverso il suo profilo Instagram, gli occhi dei tantissimi seguitori, con alcuni scatti meravigliosi che mettono in risalto la sua bravura.

Recentemente l’abbiamo vista nel salotto di Serena Bortone, nella trasmissione Rai “Oggi è un altro giorno”, in veste di opinionista e ospite fissa. Ora che il programma è in pausa per l’estate, anche Romina si sta concedendo qualche giorno di vacanza e relax.

Proprio nelle scorse ore, la giovane figlia d’arte si è mostrata sui social e ha lasciato tutti senza parole: ormai la Carrisi junior non si nasconde più, il pancino è evidente. Lei commenta così. Piovono messaggi di congratulazioni per la ragazza.

Il pancino in bella vista fa chiacchierare il web

Romina Carrisi si mostra come non l’avete mai vista. La giovane, che nonostante sia figlia di due mostri sacri della musica nazionale e internazionale e nonostante lei stessa bazzichi nel mondo dello spettacolo fin da piccolina, è sempre molto timida e riservata. Lontano dai riflettori, tenta di mantenere un profilo sempre piuttosto basso.

Eppure, nelle scorse ore, con grande sorpresa di tutti, la giovane si è mostrata sui social e si è lasciata immortalare in uno scatto che ha fatto rimanere davvero a bocca aperta: Romina mostra finalmente il suo pancino.

Attenzione, non si tratta dell’annuncio di una gravidanza ma dell’annuncio della consapevolezza del proprio corpo. Dopo la fine di “Oggi è un altro giorno”, la trasmissione che ha ospitato la figlia di Albano e Romina per un lungo anno televisivo, e che ora è in pausa, la giovane si sta concedendo una vacanza in Messico e proprio da questa terra lontana arriva questo scatto che è meraviglioso.

Romina si mostra in spiaggia con occhiali grandi e un cappello a tesa larga che le copre il capo. Addosso ha una camicetta colorata che mette in risalto il suo seno prosperoso. Seduta sulla sabbia, si può nuotare una lieve pancetta. Il messaggio che Romina ha voluto lanciare è davvero importante: basta al bodyshaming.

Più volte lei ha raccontato che in passato ha sofferto per i commenti e le critiche negative sul suo corpo, che ha vissuto con vergogna il suo essere più formosa rispetto alle meravigliose ragazze dal fisico longilineo presenti nel mondo dello spettacolo. Oggi però ha raggiunto una nuova consapevolezza, la più importante: quella di sé stessa e del suo corpo.

La figlia di Albano decide di mostrarsi senza filtri e senza problemi. Tantissimi i commenti di congratulazioni che sono arrivati per lei. Finalmente un personaggio del mondo dello spettacolo che si mostra come madre natura l’ha fatta, anche con le sue imperfezioni. Romina è bellissima, nello scatto che ha fatto il giro del web si vede tutto il suo splendore, quello di una donna che finalmente ha fatto pace con il suo corpo.