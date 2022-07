Andrea Bocelli padre d’oro: “Mio figlio non ce l’ha fatta”, l’eclatante gesto per salvarlo

Andrea Bocelli emoziona tutti, si può considerare davvero lui il padre dell’anno: ecco l’eclatante gesto per salvare il giovane figlio. Il cantante ha emozionato tutta Italia. Ecco che cosa è accaduto.

“Mio figlio non ce l’ha fatta”. Andrea Bocelli commuove il mondo. Arriva l’eclatante gesto per salvare suo figlio. Il suo affezionato pubblico è rimasto davvero senza parole.

Andrea Bocelli emoziona l’Italia

Tra le voci più belle del panorama musicale italiano, conosciute anche all’estero, vi è sicuramente quella di Andrea Bocelli. Il famoso tenore è considerato la punta d’oro della musica del nostro bel Paese: è lui che allieta le orecchie del suo pubblico da tanti anni e che ancora tutt’oggi continua a fare emozionare con la sua voce.

Bocelli non è soltanto un artista dal talento straordinario ma è anche un papà dal cuore d’oro. Genitore di Matteo, Amos e Virginia, avuti da due donne diverse, tutti e tre i suoi figli hanno ereditato la stessa passione del padre per il canto e la musica, ripercorrendo il suo medesimo percorso artistico.

Andrea Bocelli è un padre straordinario e proprio nei confronti di uno dei suoi figli arriva il gesto clamoroso che sconvolge tutti. Spunta una confessione inaspettata che commuove l’Italia. Ecco che cosa ha fatto il famoso tenore italiano per salvare il suo secondogenito, davvero da rimanere a bocca aperta.

Il gesto clamoroso del famoso cantante lascia l’Italia di stucco

Andrea Bocelli ha salvato suo figlio, il suo gesto clamoroso ha sconvolto l’Italia. Padre di Matteo, nato dal suo matrimonio con Enrica Cenzatti, il tenore più famoso del mondo ha lasciato davvero tutti a bocca aperta.

Matteo, il suo secondogenito, che sta percorrendo con grande successo la stessa carriera del papà, ha anche lui una voce straordinaria e pur essendo giovanissimo, ha solo 24 anni, con la sua bravura e il suo talento si è già conquistato una fetta importante di pubblico che lo adora e lo ama alla follia.

Proprio il secondogenito di Andrea Bocelli, nelle scorse ore, doveva tenere un concerto a Marina di Pietrasanta per la rassegna Note d’autore ma sfortunatamente il suo volo in partenza dalla Germania è stato cancellato. Andrea Bocelli, il suo famoso papà, era presente al concerto e che cosa cosa ha fatto? Ha tenuto lui lo spettacolo al posto del figlio.

Ecco dunque che il pubblico che domenica 24 luglio si è presentato a Marina di Pietrasanta per ascoltare la voce di Matteo, si è ritrovato, con grande piacere, ad assistere invece ad un concerto di Andrea Bocelli che ha allietato tutti con alcuni dei suoi pezzi più importanti del suo famoso repertorio come “Ci vorrebbe il mare” e “Con te partirò” che gli sono valsi addirittura una standing ovation.

Che cosa non si fa per un figlio! Il famoso cantante ha anche ironizzato sulla situazione prendendo la parola e scusandosi con il pubblico per l’imprevisto. Bocelli fa anche una confessione: il cantante ammette di aver ripassato le sue canzoni in macchina prima di salire sul palcoscenico.

Nonostante il pubblico si aspettasse la presenza di Matteo, la sostituzione con il famoso padre non è stata per nulla snobbata. La presenza di Andrea Bocelli, anzi, ha emozionato il pubblico che si è ritrovato ad ascoltare, per sbaglio, uno dei performer più amati del mondo.