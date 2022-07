Venezia: Lorenzo Piran, 23 anni, è morto in seguito a un incidente stradale

By

Lorenzo Piran guidava la sua moto quando, domenica sera, in via Miranese, è morto dopo essersi schiantato con un’auto.

Ci troviamo a Chirignago, frazione di Venezia. Il ragazzo abitava a Mestre e sullo scontro, avvenuto alle 22, indaga la polizia locale.

La morte di Lorenzo Piran

Aveva una grande passione per le moto Lorenzo Piran, giovane 23enne di Mestre che domenica sera guidava la sua amata Kawasaki in via Miranese, a Chirignago.

La dinamica dell’incidente non è ancora molto chiara, per ora le forze dell’ordine hanno chiuso il tratto dove si è verificato l’impatto, per eseguire i consueti rilievi e cercare di ricostruire quanto accaduto.

A tal proposito verrà anche interrogato l’automobilista, lievemente ferito, che quando si riprenderà del tutto dallo shock subito, potrà raccontare la sua versione dei fatti.

Secondo quanto emerso al momento, l’incidente è avvenuto intorno alle 22 di domenica sera in un tratto rettilineo vicino alla rotonda di intersezione con via Trieste.

Secondo gli agenti, il sinistro potrebbe essere stato causato da una precedenza non rispettata, ad ogni modo entrambi i mezzi viaggiavano a velocità abbastanza elevata, visti i danni che hanno riportato.

Quando i soccorsi sono intervenuti hanno subito medicato l’automobilista e cercato di rianimare Lorenzo, purtroppo però, nonostante il tempestivo trasporto all’ospedale dell’Angelo di Mestre, il ragazzo non ce l’ha fatta ed è deceduto in seguito alla gravità dei traumi riportati.

Già all’arrivo dei soccorritori, il ragazzo era davvero in gravi condizioni visto lo schianto violento con il Bmw, avvenuto mentre stava andando a trovare la sua fidanzata a Gazzera.

Sembra che l’auto stesse svoltando in una laterale mentre la moto percorresse il rettilineo, ad ogni modo ancora sono da accertare le cause precise dell’incidente.

Gli investigatori sono anche alla ricerca di eventuali telecamere di sorveglianza nelle zone circostanti, le quali potrebbero aver ripreso i momenti precedenti l’impatto.

Chi era Lorenzo

Lorenzo Piran era un brillante ragazzo che frequentava l’università Ca’ Foscari di Venezia nella facoltà di economia aziendale e anche la rettrice dell’istituto, Tiziana Lippiello, ne parla molto bene

“Esprimo la mia vicinanza e quella della scuola verso la famiglia per questa tragedia.

In queste ore il suo profilo Facebook è tempestato di messaggi di affetto da parte dei suoi amici che hanno postato foto e frasi molto dolci.

A ricordarlo anche la sua ragazza, da cui si stava recando.

Oltre a uno studente modello della sua università, Lorenzo lavorava come rider e domenica aveva appena finito il turno per una pizzeria a Oriago.

L’intera comunità del suo paese si stringe al dolore della famiglia.