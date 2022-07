Simona Ventura, 20 anni dopo pietrifica tutti: l’inatteso lieto annuncio con Terzi | FOTO

By

La famosa conduttrice Simona ventura lascia tutti completamente senza parole con una notizia del tutto inaspettata, il lieto annuncio con Terzi è stupefacente. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di che cosa si tratta.

La nota conduttrice ha incantato il pubblico con i suoi innumerevoli interventi ormai da innumerevoli anni. Data la sua visibilità e la sua estrema professionalità il pubblico ha iniziato ad incuriosirsi perfino riguardo la sita vita privata e sentimentale e quindi non solo di quella professionale. Come ben saprete lei appunto è stata legata, sentimentalmente parlando, con il famoso Stefano Bettarini. Insieme a lui ha condiviso infiniti momenti di felicità ed appunto hanno condiviso insieme la loro quotidianità per bene 10 anni. Dal loro amore sono nati perfino due figli, ovvero Giacomo e Niccolò.

La loro unione però è giunta al termine ormai da circa venti anni, i due appunto si sono separati nel lontano 2008. Ormai da 4 anni però il cuore della famosa conduttrice sembra incredibilmente felice proprio per via della presenza del famoso Giovanni. I due appunto si sono conosciti nel 2018 e da allora non si sono più separati.

Ormai da diverso tempo entrambi hanno comunicato pubblicamente di voler fare il passo successivo convolando finalmente nozze. I duri eventi che hanno determinato maggiormente in questi due anni però hanno ritardato le nozze. Nelle ultime ore però qualcosa ha attirato nuovamente l’attenzione del pubblico. vediamo quindi di che cosa si tratta effettivamente e cosa dovremmo aspettarci per il futuro.

Simona Ventura spiazza tutti con un lieto annuncio con Terzi, ecco di che cosa si tratta effettivamente

Nelle ultime ore una splendida notizia ha lasciato tutti i fan della nota conduttrice letteralmente senza parole. Come vi abbiamo già anticipato i due hanno pubblicamente annunciato più volte di voler convolare a nozze proprio per ufficializzare la loro unione. reso quindi significa che entrambi sono volenterosi a crearsi un piccolo nido in cui trascorrere il resto dei loro giorni. Una particolare notizia però ha colto ancor di più l’attenzione dei fan.

Per chi non lo sapesse i due nelle scorse ore hanno deciso di trascorrere insieme un momento di puro relax partecipando ad un evento particolarmente importante, ovvero il Motor Valley Fest all’Accademia Militare di Modena. Dopo aver partecipato la conduttrice ha deciso di pubblicare alcuni scatti che non sono passai affatto inosservati.

Ebbene, gli le foto la ritraevano insieme appunto a Giovanni Terzi e come potete ben vedere le mani di quest’ultimo sono delicatamente appoggiate sulla pancia della donna. Ebbene, secondo molti questo può significare solo una cosa, la bellissima conduttrice è in dolce attesa. Ovviamente non possiamo confermare la notizia, quest’ultima si basa solo ed esclusivamente su delle semplici supposizioni. Non si esclude però un lieto annuncio da parte della coppia.