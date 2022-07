Romina Power allo scoperto, arriva il bacio tanto atteso: l’abbiamo aspettato a lungo | FOTO

Romina Power non si nasconde più sempre di più ed esce allo scoperto. Arriva il bacio che i fan aspettavano: finalmente si mostra sui social insieme a lui. Che grande gioia per i fan della cantante americana!

Romina Power al settimo cielo. Il bacio pubblicato sul suo profilo Instagram ha lasciato i suoi seguitori a bocca aperta: finalmente torna a sorridere e si mostra insieme a lui. Che conquista!

Romina Power al settimo cielo

La famosa cantante americana ed ex moglie di Albano Carrisi, continua ad essere al centro dell’attenzione. Lei, che si è fatta conoscere non solo per essere stata la moglie di uno dei cantanti più amati d’Italia, è ancora tutt’oggi considerata un’artista dal talento straordinario.

Insieme al suo ex compagno, con il quale ha riallacciato i rapporti dopo 16 anni di lontananza e silenzio, gira il mondo portando dappertutto i brani che li hanno resi un’icona della musica nazionale e internazionale.

Mentre il cantante di Cellino San Marco fa coppia fissa da ormai oltre vent’anni con la pugliese Loredana Lecciso, Romina Power ha mantenuto sempre un profilo piuttosto basso riguardo il suo privato. Spunta però ora fuori una foto che lascia tutti a bocca aperta. Arriva finalmente il bacio social che sconvolge tutti. La cantante americana non si nasconde più: è lui che ha conquistato il suo cuore.

Il bacio social sconvolge il web

Romina Power lascia tutti senza parole e si mostra sui social in sua compagnia. Arriva lo scatto che lascia a bocca aperta, il bacio social travolge il web. La famosa cantante americana ha attirato l’attenzione di tutti, nelle scorse ore, dopo aver pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae mentre bacia un uomo.

Non si tratta di una persona in carne e ossa ma di un manichino, simbolo della cultura e del folclore sud americano. La ex moglie di Albano Carrisi si trova in Sud America, più precisamente in Messico, uno stato nel quale ha trascorso anche buona parte della sua infanzia.

Nello scatto che ha fatto il giro del web e che ha suscitato anche l’ironia e i commenti dei suoi seguitori, Romina presenta il suo nuovo amico e proprio a lui scocca un bacio sulla faccia troppo magra. Qualcuno le ha scritto: “Ha aspettato troppo a lungo per voi”, ironizzando sul fatto che, da quando ha concluso la sua relazione con Albano Carrisi, Romina Power non si è mostrata mai in compagnia di un altro uomo.

La cantante americana si è dedicata a sé stessa e ai suoi figli e oggi anche ai suoi nipoti. Spesso lascia la sua amata Italia per volare oltreoceano, nella sua adorata America, per concedersi qualche momento di pace e di relax. Proprio in questi giorni si trova in Messico e tra un bacio a un nuovo amico e un gelato per rinfrescarsi dalla calura estiva, continua a far parlare di sé.