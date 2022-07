Pippo Baudo, assurdo: dopo Alex sbuca fuori il secondo figlio segreto | Più famoso di lui

Pippo Baudo nell’occhio del ciclone. Dopo Alex spunta fuori un altro figlio nascosto: è più famoso di lui. I fan sono rimasti a bocca aperta. Svelato il segreto custodito fino ad ora.

Pippo Baudo travolto dal caos mediatico: spunta fuori un altro figlio segreto di cui nessuno sapeva nulla. Arriva una confessione sconcertante da parte di un personaggio conosciuto del mondo dello spettacolo.

Pippo Baudo al centro dell’attenzione

Tra i conduttori e showman più amati e completi del panorama artistico italiano, vi è sicuramente Pippo Baudo. Classe 1936, esordisce nel mondo televisivo agli inizi degli anni ’60. Non ha mai avuto un momento di crisi e défaillance: la sua carriera brillante, ieri come oggi, è ancora costellata da grandi successi.

Sebbene nel 2022 appare sempre meno nel contesto della televisiva, la sua fama continua a precederlo. Tutti lo ricordano e lo considerano come uno dei volti noti del mondo dello spettacolo italiano più apprezzati di sempre.

La sua vita sentimentale ha fatto tanto parlare in passato. Sposatosi due volte, è padre di due figli, Alessandro che è nato nel 1962 da Mirella Adinolfi ma riconosciuto solo nel 1996, dopo una vicenda legale molto contorta e complicata e Tiziana, nata nel 1970 da Angela Lippi. La giovane oggi è la sua assistente e segretaria personale. Spunta, tuttavia, un altro figlio segreto di cui nessuno sapeva nulla: è più famoso di lui.

Spunta fuori un altro figlio segreto del conduttore

La vita privata di Pippo Baudo è stata sempre abbastanza turbolenta. Nel 1996, dopo una vicenda contorta che lo ha portato a presenziare nelle aule di tribunale, il conduttore più famoso della televisione italiana ha riconosciuto come suo figlio Alessandro, nato nel 1962 da una relazione avuta con Mirella Adinolfi.

Spunta però ora un altro figlio segreto di cui nessuno sapeva nulla, quello (mai) avuto da Katia Ricciarelli. Come sapranno i ben informati, Pippo Baudo e Katia Ricciarelli sono stati insieme per quasi vent’anni. I due, legati da un sentimento meraviglioso, sono giunti ad un divorzio doloroso e burrascoso con verità nascoste e mai dette.

È proprio la famosa cantante lirica a fare una confessione senza precedenti. La donna ha raccontato di essere stata convinta dal famoso conduttore italiano ad abortire. Il piccolo che sarebbe potuto essere il frutto del loro amore, oggi sarebbe stato sicuramente più famoso del papà.

Purtroppo la Ricciarelli non ha portato avanti la gravidanza. Queste le sue parole durante un’intervista a Le belve di Francesca Fagnani:

“Ero rimasto incinta ma Pippo mi ha convinta ad abortire perché evidentemente pensava che fosse troppo presto, eravamo appena fidanzati, di nascosto. Ma va bene così. Poi sono stata punita, evidentemente è giusto così. Una cosa che non rimprovero a nessuno dei due, anche questo fa parte del destino”.

Katia Ricciarelli non è riuscita più ad avere i figli e nel lungo matrimonio vissuto con Pippo Baudo entrambi non sono stati baciati da questo miracolo. Oggi la Ricciarelli è pentita di non aver potuto mettere al mondo dei figli e ha raccontato che se tornasse indietro non si lascerebbe più convincere dal conduttore a sopprimere una vita.

Questo retroscena è davvero inaspettato. Katia Ricciarelli ritorna a far parlare di sé dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Proprio nel bunker di Cinecittà, ha raccontato che il non essere riuscita a diventare madre ha condizionato la sua vita.

Nonostante il forte dolore, Katia se n’è fatta una ragione: da fatalista crede che il destino abbiam scelto per lei questa strada per una ragione precisa.