“La ferita brucia tantissimo”, Ilary costretta a mollare Totti: Il patto segreto per i figli

Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo giorni dalla separazione viene fuori un retroscena inaspettato: la conduttrice dell’Isola dei Famosi costretta a mollare il calciatore. Svelato il patto segreto per i figli.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono ancora protagonisti dei gossip. Spunta un accordo segreto fatto per i loro figli e che fa tanto discutere. La bionda presentatrice Mediaset costretta a lasciare il marito per questa ragione.

Ilary Blasi e Francesco Totti protagonisti dei chiacchiericci

L’11 luglio 2022, una delle coppie più belle dello showbiz italiano annunciava con grande stupore di tutti la fine del loro amore. Dopo aver vissuto 20 anni insieme di cui 17 di matrimonio e dopo aver messo al mondo tre meravigliose creature, Totti e la Blasi, hanno deciso di prendere strade separate.

Loro, che in tutti questi anni insieme si sono mostrati sempre affiatati e complici, tanto da sembrare una coppia perfetta, hanno lasciato tutti di stucco con la separazione. Nessuno si sarebbe mai immaginato che proprio la coppia più bella della televisione italiana era in crisi e a quanto pare già da diverso tempo.

Secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice più amata di Mediaset sarebbe stata costretta a lasciare l’ormai ex marito dopo che quest’ultimo ha violato un patto segreto stipulato per il bene dei figli. Arriva ora tutta la verità che chiarisce i punti fino a questo momento oscuri.

La conduttrice Mediaset costretta a mollare Totti

Ilary Blasi sarebbe stata costretta a mollare Francesco Totti dopo che lui ha violato un accordo segreto stipulato per il bene dei figli. Si mormora infatti che i due bellissimi del mondo dello spettacolo fossero in crisi già da diverso tempo e che ciascuno di loro conducesse vite separate già da mesi.

Ilary aveva chiesto però al compagno di tener fede a un patto: non mostrarsi dinanzi ai paparazzi in compagnia della nuova fiamma. Accordo violato: il calciatore più famoso del mondo si è fatto beccare insieme alla sua amante, Noemi Bocchi, con la quale conviverebbe già da 8 mesi.

Non c’è stato dunque modo di tenere in piedi un matrimonio che in realtà era già finito da tempo. Secondo quanto dichiara il portale The Pipol, attualmente Francesco Totti vive già con la sua nuova compagna ma tra qualche giorno dovrebbe avere la custodia dei figli per trascorrere le vacanze insieme a loro.

Ilary concede questa opportunità all’ormai ex marito, dietro il rispetto però di una clausola di un accordo particolare: Noemi non dovrà essere presente. Ancora è presto per le presentazioni in famiglia.

Fa sapere sempre il potale:

“Ilary Blasi si è rifugiata con i suoi affetti sicuri a Sabaudia dopo la vacanza in Tanzania. Sul suo viso è ritornato il sorriso in questo periodo che sta vivendo da single anche se la ferita è aperta e fa malissimo”.

Dopo lo scandalo mediatico che ha travolto la famiglia Totti-Blasi, la conduttrice è scappata con i tre figli e la sorella Silvia nel continente africano e lì ha trascorso sette giorni. Da qualche ora è ritornata in Italia e attualmente si trova nella villa familiare a Sabaudia dove per anni si è rifugiata insieme anche a Francesco.

Adesso la situazione diventa più complicata. Le vacanze saranno divise così come anche i figli che saranno affidati in maniera congiunta. Tra poco dunque potremmo vedere foto di Francesco in compagnia dei suoi gioielli, sempre che rispetti l’accordo stipulato da Ilary.