Adriano Celentano uno degli artisti più amati e noti del panorama dello spettacolo italiano. Lo sapete che il cantante si è innamorato perso di una donna molto più giovane di lui? Non ci crederete mai, ma si tratta proprio di lei: bella, giovane e famosa.

Adriano Celentano, uno degli attori più amati sia del grande e anche del piccolo schermo. Ha alle spalle una carriera impeccabile, infatti, nel corso degli anni ha ricevuto diversi riconoscimenti, fino ad ottenere una fama unica. Lui è uno degli artisti più noti ed apprezzati.

Della sua vita lavorativa sappiamo quasi tutto, ma non della sua vita privata, dato che è un uomo molto riservato, infatti, ha sempre cercato di mantenere la sua privacy lontana dai riflettori. Ma sapete di chi si era innamorato il famoso cantante? Non ci crederete mai, ma si tratta proprio di lei, incredibile.

La vita privata di Adriano Celentano

Adriano Celentano, uno degli artisti più apprezzati, ma anche uno dei più riservati. Lui e Claudia Mori sono stati una delle coppie più belle del mondo. I due si sono conosciuti sul set del film, Uno strano tipo. Claudia e Adriano sono convolati a nozze in segreto a Grosseto nel 1964.

Dal loro amore sono nati tre figli: Rosita nel 1965, Giacomo nel 1966 e Rosalinda nel 1968. Nel 2004 i due sono diventati nonni con la nascita di Samuele, figlio del loro secondogenito e della moglie Katia.

Claudia Mori è stata la donna più importante per Celentano, il suo amore più grande. Ma non tutti sanno che una ragazza molto famosa ha rubato il cuore di Adriano. Lei è tanto più giovane di lui: scopriamo di più.

Adriano Celentano ha perso la testa per una ragazza molto più giovane | FOTO

Non tutti sanno che Adriano Celentano, ha fatto strage di cuori sui set dei numerosi film a cui ha lavorato. Non solo Claudia Mori, ma anche la bellissima e famosissima Ornella Muti. All’epoca, lui aveva 42 anni, invece lei ne aveva 26, precisamente 16 anni di differenza d’età. I due hanno lavorato per il film de Il Bisbetico domato, proprio in quell’occasione si sono conosciuti.



L’attore, avrebbe addirittura tradito sua moglie per la famosa attrice. Una relazione clandestina che hanno tenuto nascosto per tantissimi anni, ma la passione è stata molto più forte e ha preso il sopravvento. Malgrado la differenza d’età, i due hanno vissuto un amore intenso e travolgente.

Addirittura, Claudia Mori, si prese la colpa del tradimento da parte di suo marito, infatti, cercarono di recuperare il loro rapporto e alla fine tornarono insieme, diventando così una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo italiano.