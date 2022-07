Formaggio in casa, più buono di quello Heidi: tanto sapore e tanta salute | Lo fai con 4 ingredienti

Ecco qual è la ricetta meravigliosa del formaggio fatto in casa. Non tutti si aspettavano che fosse così facile da preparare.

Continuate a leggere per scoprire quali sono i benefici del formaggio e soprattutto come prepararlo direttamente a casa vostra!

I benefici del formaggio

Per avere una dieta sana ed equilibrata dobbiamo includere nella nostra dieta i nutrienti essenziali per il corpo. Il formaggio contiene questi minerali e li utilizza per produrre energia, costruire e riparare le strutture ossee, muscolari e articolari e regolare il metabolismo.

Uno dei vantaggi del formaggio è che è molto ricco di proteine ​​e queste ci aiutano a formare e recuperare massa corporea, inoltre contiene vitamine, sali minerali e grassi facilmente digeribili. Ecco perché il consumo di una porzione di questo alimento al giorno è così favorevole alla nostra salute.

Il calcio è il minerale più abbondante nel nostro organismo, è responsabile della formazione di ossa e denti. La principale fonte di calcio è il latte con i suoi derivati ​, quindi il consumo di questi prodotti è fondamentale per prevenire malattie ossee come l’osteoporosi e mantenere una buona densità ossea.

Il calcio è anche un componente particolarmente importante per i bambini poiché, durante l’infanzia, immagazzinano calcio nelle loro ossa e questo li aiuta ad avere ossa forti ed evitare l’osteoporosi in età avanzata.

La quantità raccomandata di calcio negli adulti è di 100 grammi al giorno e può essere raggiunta in due porzioni di latticini, come un bicchiere di latte e una porzione di formaggio al giorno. Nei bambini la quantità consigliata è di 30 g di questo alimento, equivalenti a 2 porzioni al giorno, e dovrebbe essere aumentata nel caso di bambini con scarso apporto di latte.

Ma come fare a preparare il formaggio direttamente a casa vostra? Ecco di seguito gli ingredienti e la ricetta!

Ecco come prepararlo direttamente a casa

Questi sono gli ingredienti di cui avete bisogno:

2 litri di latte

200 grammi di panna

3 uova

1 cucchiaio di sale

Innanzitutto dovrete versare il latte all’interno di una pentola, quindi accendere il fuoco e aggiungere il sale. Procedete mescolando con un cucchiaio di legno fino a quando non sarà raggiunta l’ebollizione.

Ora aggiungete delle uova all’interno di un contenitore e lavoratele con l’ausilio di una frusta elettrica. Aggiungete a questo composto la panna e proseguite di nuovo con la frusta.

Ora aggiungete il composto lavorato al latte, mescolate e lasciate sul fuoco per circa 10 minuti. Ora inserite il formaggio all’interno di uno stampo con un peso sopra per circa 12 ore.

Inserite in frigorifero e gustatevi il vostro formaggio in qualsiasi posto siate! E voi cosa ne pensate di questa ricetta? L’avevate già usata per preparare il formaggio in casa? Fatecelo sapere!