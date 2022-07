Farina nel water, mai visto nulla del genere prima d’ora: è strepitoso quel che accade

Ecco cosa succede se metti la farina all’interno del water, la maggior parte delle persone non lo sapeva, ma si usa moltissimo.

Continuate a leggere per scoprire tutti i benefici del mettere la farina all’interno del wc del vostro bagno. Non vi aspetterete mai il risultato, è incredibile!

I benefici della farina

Le pareti del tuo water sono molto sporche e nessuno dei tuoi classici prodotti per la casa può rimediare? Aceto bianco riscaldato e bicarbonato di sodio non fanno nulla?

Anche la candeggina e i prodotti per la pulizia a base delle peggiori sostanze chimiche non riescono ad allentare, pulire, sgrassare, decalcificare e sgrassare i tubi e la ciotola ricoperti di calcare? A grandi mali, grandi rimedi, ecco come pulire il tuo wc con la farina!

La farina, di per sé, è un ingrediente importantissimo per la nostra alimentazione. In particolare, grazie al suo alto livello di carboidrati, aiuta a mantenere i livelli di zucchero nel sangue, riducendo il rischio di malattie come il diabete.

Non essendoci aumenti drastici dell’insulina nel sangue, è un prodotto consigliato a persone con diabete di tipo II, persone obese e persone con problemi metabolici.

Ma ecco che vi sveliamo come pulire il vostro wc con la farina!

Perché mettere la farina nel wc

Gli ingredienti per questo insolito trucco della nonna sono la farina e l’acido citrico.

Per prima cosa, tirate lo sciacquone per bagnare le pareti del wc, poi spolverate generosamente i bordi della ciotola con la farina. Preparate quindi una soluzione concentrata di acido citrico, un prodotto detergente super multiuso.

Contate 3 cucchiai di acido citrico per un litro d’acqua. Spruzzate questa soluzione con effetto disincrostante sulle pareti con un flacone spray. Non esitate a lasciare agire il prodotto durante la notte per sciogliere lo sporco. La mattina dopo, tirate lo sciacquone per sciacquare.

Tutto quello che dovete fare è strofinare con lo scopino del water per perfezionare se necessario. Potrebbe essere necessario ripetere questa procedura una seconda volta se non siete immediatamente soddisfatti del risultato.

Questo rimuoverà eventuali residui di calcare e macchie. In ogni caso, a parte i cristalli di soda, non sappiamo fare di meglio di questo efficacissimo detersivo per la casa fatto in casa a base di farina e acido citrico per pulire e lucidare i servizi igienici!

Per un potente effetto pulente sullo sporco e per eliminare i cattivi odori, valutare la possibilità di pulire le superfici esterne del wc. Basteranno aceto bianco, succo di limone, alcol per la casa, pietra di argilla o un panno imbevuto di acqua e sapone (sapone nero, detersivo per piatti) per disinfettare, igienizzare e deodorare il tutto.

E voi conoscevate questo rimedio imbattibile? Fatecelo sapere!