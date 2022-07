Disastro a Monaco, Charlene non è la mamma biologica: Alberto ha avuto un’altra

Charlene di Monaco travolta nuovamente dal tornado mediatico: non è lei la mamma biologica, Alberto ha avuto una relazione con un’altra una donna, per di più famosissima. Ecco di chi si tratta e che cosa ha combinato il sovrano del Principato più famoso al mondo.

Alberto di Monaco finisce di nuovo nei guai. Charlene Wittstock scopre tutto. La principessa sudafricana è arrabbiata e al contempo ha il cuore spezzato: non è lei la sua mamma biologica. Il sovrano ha avuto un’altra donna che conosce tutto il mondo.

Charlene e Alberto di nuovo in crisi

Non passa un solo giorno in cui i tabloid nazionali e internazionali non parlino di Charlene Wittstock e Alberto di Monaco. I due sovrani monegaschi sono costantemente al centro dell’attenzione e rendono pan per focaccia ai giornalisti e ai paparazzi con scoop succulenti.

Per oltre un anno, la principessa sudafricana è stata il bersaglio dei mass media per via delle sue condizioni di salute. Nel 2021, una brutta infezione mette a repentaglio la sua vita: per ben otto mesi resta in Sudafrica, mentre, agli inizi del 2022, a seguito di un esaurimento psicofisico e per curare una brutta depressione, si rifugia in una clinica sulle Alpi svizzere.

Oggi la sua salute non desta più preoccupazione ma a spaventare è il suo rapporto in crisi con Alberto: viene a galla tutta la verità. Il sovrano di Monaco ha avuto un’altra: c’è un figlio segreto, un altro ancora, che non è di Charlene.

Alberto di Monaco, spunta fuori un altro figlio segreto

Il cuore di Charlene è di nuovo in mille pezzi, viene fuori una verità amara che distrugge la principessa sudafricana: Alberto II ha un altro figlio la cui mamma non è però Charlene. Il nome del giovane è Daniel Fiedler, un ragazzo nato da una relazione fugace che il sovrano del Principato più famoso del mondo avrebbe avuto niente di meno che con Bea Fideler, una modella tedesca conosciuta in tutto il mondo.

La donna sarebbe rimasta in attesa durante il periodo di frequentazione con il sovrano e da sola avrebbe messo al mondo questo figlio, crescendolo in autonomia. Daniel non è stato però mai riconosciuto da Alberto ma la donna si è battuta affinché il giovane fosse considerato come un membro della famiglia Grimaldi ed è pronta a trascinare in tribunale il marito di Charlene per raggiungere il suo obiettivo.

Il figlio segreto chiede il riconoscimento

Anche Daniel è intenzionato a entrare a far parte del clan Grimaldi e ha annunciato in più occasioni che non rinuncerà in nessun caso a dimostrare che il principe Alberto è davvero il suo papà biologico.

Spunta dunque un altro figlio segreto che si aggiunge a quelli che Alberto ha avuto da altre donne. Oltre a Jacques e Gabriella, i figli avuti da Charlene di Monaco che sono eredi legittimi della corona dei Grimaldi, il principe Alberto ha riconosciuto negli anni anche ragazzi avuti da amanti e relazioni fugaci come Jazmin Grace nata da una relazione con Tamara Rotolo, riconosciuta solo nel 2006.

A Jazmin si aggiunge poi Alexandre Coste Grimaldi nato da una breve frequentazione del sovrano monegasco con l’ex hostess di volo Nicole Coste. Nel 2005, a seguito di un test del DNA, Alexandre è stato riconosciuto come figlio legittimo di Alberto. Insomma, non la smettono di arrivare dispiaceri per la bella principessa che ora si ritrova a dover fare i conti con un altro erede segreto.