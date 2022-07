“Si è tolta la fede”, catastrofe a Buckingham: è finito tutto tra loro | Favola distrutta

Che catastrofe a Buckingham Palace! Lei si è tolta la fede, è finito il matrimonio reale più bello di sempre. Una favola moderna dal lieto fine già scritto, si è trasformata in un incubo.

Arriva un nuovo scoop direttamente dal Regno Unito: i due amatissimi reali sono in crisi e lei addirittura si è tolta la fede. Tra di loro le cose non vanno bene, finisce così un amore che dura da anni.

Buckingham Palace sconvolge i sudditi e il mondo

Ormai Buckingham Palace, e i sudditi lo sanno bene, è da sempre teatro di scandali, gossip, pettegolezzi e annunci di belle notizie ma anche di brutte. Proprio dalla dimora reale più famosa del mondo, arriva una notizia che ha sconvolto il pianeta: loro, i due amatissimi reali, sono in crisi e lei si è tolta persino la fede. Finisce così una favola moderna che ha incantato tutti.

Che cosa sta accadendo nella nazione della Regina Elisabetta? I membri della Royal Family sono tra i reali più famosi del pianeta, in particolare, il clan elisabettiano è bersaglio prediletto di paparazzi, tabloid e giornalisti. Se fino a qualche giorno fa era la Regina Elisabetta a monopolizzare l’attenzione, ora i riflettori del mondo sono puntati su di loro, su una delle coppie reali più belle di sempre.

Matrimonio al capolinea? Lei si toglie la fede

Stanno forse attraversando un periodo complicato due dei reali più amati del mondo? Lei si è tolta la fede. Stiamo parlando di Kate Middleton che è stata avvistata senza il suo famoso anello. Che cosa sta succedendo nella famiglia dei Cambridge?

Già da qualche tempo, si mormora che i due duchi siano in crisi. Sebbene in pubblico si mostrino sempre cordiali, sorridenti, empatici e l’affinità tra di loro è evidente, in realtà nasconderebbero un torbido segreto. Favola al capolinea? Come mai Kate ha deciso di togliere il famoso anello di fidanzamento regalatole ormai anni fa dal principe William?

C’è davvero aria di crisi tra i due reali più amati del mondo? I fan sostenitori della coppia più apprezzata del Regno Unito possono stare tranquilli. Sembra che le cose tra Kate e William procedano a gonfie vele e che la duchessa abbia semplicemente deciso di togliere i suoi anelli, come fanno sapere persone vicine alla famiglia reale, per questioni di igiene e sicurezza.

Più volte la duchessa si ritrova a dover incontrare persone e a stringere loro la mano e gli anelli, soprattutto quelli con pietre e diamanti incastonati, il più delle volte creano tagli e graffi dolorosi sulle dita. Ma non è tutto. Kate, che proprio come la sua compianta suocera Lady Diana, è una mamma premurosa e amorevole, ha a cuore alcuni progetti sociali che vedono come protagonisti i bambini.

La moglie del principe William si è recata proprio recentemente a far visita ad un ospedale pediatrico, l’Evelina London Children’s Hospital e ha dovuto togliere i suoi anelli e anche la fedina di fidanzamento, per la sicurezza dei bambini.

Fa sapere il settimanale Hola che il portavoce di Kensington Palace ha dichiarato:

“Sua Altezza Reale ha rimosso gli anelli per motivi di salute e sicurezza. I suoi accessori sono stati rimossi perché stava visitando i reparti per bambini e in quanto tale era importante che la reale rimuovesse qualsiasi potenziale rischio per l’igiene”.

Insomma nulla di preoccupante, l’amore tra Kate e William prosegue alla grande, la loro meravigliosa favola d’amore continua.