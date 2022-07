“Scomparsa da 4 mesi”, famosa tronista di UeD svanita nel nulla: tutti alla ricerca

UeD, famosissima tronista del programma più seguito di Mediaset è scomparsa da quattro mesi nel nulla. Tutti sono alla sua ricerca, c’è ansia e preoccupazione per lei. Ecco di chi si tratta e che cosa sappiamo su questa misteriosa vicenda.

Il programma condotto da Maria De Filippi sta attraversando un momento delicato: una sua protagonista, una delle troniste più amate di sempre, è scomparsa da quattro mesi e non si hanno più tracce di lei. Che cosa le è accaduto?

UeD, amatissima tronista scomparsa da 4 mesi

Il programma condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo da oltre 25 anni continua ad attirare l’attenzione. Purtroppo stavolta in maniera negativa: è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti sbigottiti. Una delle sue protagoniste principali, una tronista amatissima dai telespettatori che è entrata in punta di piedi nel cuore del pubblico conquistandoli, è scomparsa.

Da ben quattro mesi di lei non si hanno più notizie e nessuno sa che fine ha fatto. La protagonista in questione sta spaventando tutti, c’è ansia e preoccupazione per lei. Sono arrivate delle notizie, proprio nelle scorse ore, che non fanno presagire nulla di buono. Scoppia il caos sui social, la situazione è piuttosto seria. Chi ha fatto perdere le tracce di sé allarmando il mondo del web? Si tratta proprio di lei.

Chi è il volto noto di Uomini e Donne che sta preoccupando i social

Amatissima ex tronista di Uomini e Donne è scomparsa da 4 mesi, ha fatto perdere le tracce di sé. La protagonista del dating show di Canale 5 che sta facendo preoccupare tutti è Veronica Burchielli.

La giovane spezzina si è fatta conoscere per essere stata una delle troniste più apprezzate delle ultime edizioni di Uomini e Donne. Lei, che inizialmente era corteggiatrice di Alessandro Zarino e sua scelta, si è ritrovata poi, dopo il no dato al napoletano, a sedere sulla poltrona rossa più famosa d’Italia ed ha lasciato la trasmissione proprio con Zarino sceso a corteggiarla durante la sua esperienza da tronista.

La storia tra Alessandro e Veronica è durata solo pochi mesi. I due si sono lasciati e sembra anche in rapporti non proprio ottimali. Da 4 mesi l’ex volto di UeD ha fatto perdere le sue tracce. L’ultimo suo post risale al 29 marzo, cioè a più di 16 settimane fa. Che cosa è successo?

Fa sapere il portale Very Inutil People:

“Veronica Burchielli si è presa una pausa da Instagram e penso anche dalla vita pubblica in generale, In seguito a diversi problemi di autostima. Negli ultimi mesi aveva preso diversi chili e sul web avevano iniziato a offenderla facendole notare i chili di troppo. Il bodyshaming e cyberbullismo l’hanno sicuramente fatta stare male e ha deciso di prendersi una pausa. Ha fatto solo che bene”.

Veronica ha sofferto disturbi alimentari. Nel periodo in cui ha preso parte a Uomini e Donne era eccessivamente magra. Poi, lontano dalla trasmissione, ha ripreso in mano il controllo della sua vita ed è cambiata completamente.

La giovane ha iniziato ad allenarsi e a mangiare in maniera salutare prendendo anche qualche chilo di troppo ma rimanendo comunque meravigliosa. L’ex tronista è stata spesso attaccata sui suoi social, il bodyshaming l’ha particolarmente ferita e questa sarebbe la ragione principale per la quale avrebbe deciso di prendersi momentaneamente una pausa dal mondo virtuale che l’ha tanto fatta stare male.

La sua scomparsa sta facendo preoccupare tutti. I fan sono in ansia per lei e si augurano che presto Veronica possa ricomparire sui social e almeno spiegare cosa le è accaduto e soprattutto rassicurare tutti.