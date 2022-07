Rania di Giordania, si allarga la famiglia: in arrivo un nuovo principino a corte | Che gioia

Rania di Giordania, che lieta notizia per la moglie del re Abd Allah II di Giordania. Finalmente si allarga la famiglia: un nuovo principino arriva a corte. Che gioia immensa!

Rania di Giordania al settimo cielo! La sua famiglia si allarga, una new entry sta per fare il suo ingresso in una storica e chiacchierata dinastia. La corte ha il cuore che scoppia di gioia.

Rania di Giordania, la regina più riservata del mondo

La regina Rania, moglie del re Abd Allah II, è la sovrana di Giordania. Lei e l’attuale re del famoso regno hascemita si sono incontrati nel 1993 e dopo il fidanzamento ufficiale, nello stesso anno, sono anche convolati a nozze.

Rania è considerata una delle sovrane più belle del mondo ma anche una delle più generose: si batte da anni per risolvere problematiche sociali rilevanti per lei e per il pianeta. Ha combattuto per esempio, per migliorare la condizione delle donne nel suo paese nel quale, ancora oggi, il sesso femminile è sottovalutato rispetto a quello maschile.

Nel 2021 è stata protagonista di un colpo di stato organizzato da un fratellastro del marito il quale aveva intenzione di far cadere la famiglia reale e salire al trono. Da allora, Rania e la sua famiglia vivono sotto sorveglianza e sono seguiti h24 dalla scorta.

Dopo un periodo turbolento da un punto di vista privato per la regina e i suoi familiari, arriva finalmente la bella notizia che travolge tutti: un nuovo principino sta per arrivare a corte, la famiglia si allarga. Che grande gioia per il regno della Giordania!

La famiglia si allarga: un nuovo principino arriva a corte

Liete notizie per la regina Rania di Giordania: la sua famiglia finalmente si allarga, un nuovo principino potrebbe arrivare presto a corte. La sua adorata figlia, la principessa Iman Bint Abdullah sta per convolare a nozze con il suo compagno, un finanziere che vive a New York.

Jameel Alexander Thermiotis, è lui il fortunato, ha chiesto finalmente la sua mano. Sul profilo ufficiale della famiglia reale è stata pubblicata un’immagine meravigliosa nella quale si vede la principessa indossare un meraviglioso anello di fidanzamento e stringersi al suo futuro marito.

Questo è il comunicato che ha accompagnato la foto che ha fatto il giro del mondo:

“È con immensa gioia che annunciamo il fidanzamento di Sua Maestà Reale la Principessa Iman Bint Abdullah II con il Sig. Jameel Alexander Thermiotis... La Royal Hashemite Court invia le sue congratulazioni a Iman e al signor Jameel Alexander Thermiotis per questo bellissimo evento e augura loro una lunga vita piena di felicità “.

Ora è il caso di lasciare i brutti pensieri da parte e di concentrare tutte le attenzioni su questo lieto evento che sarà il più atteso della Giordania. Rania è al settimo cielo. La sua bellissima secondogenita sta per diventare una moglie.

Quello di Iman sarà il Royal wedding più bello e atteso dell’anno. Rania non riesce a contenere l’emozione. Proprio lei si è esposta sui social congratulandosi con la figlia e con il genero:

“Congratulazioni mia carissima Iman, il tuo sorriso è sempre stato un dono d’amore che ho amato dal giorno in cui sei nata. Auguro a te e Jameel una vita piena di amore e risate!”.

Meravigliose notizie dunque per la Giordania e la famiglia reale. Ora bisogna pensare ai preparativi, le nozze sono in arrivo e magari a bordo c’è già un Royal baby.