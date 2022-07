Meghan Markle ha il cuore distrutto, un nuovo dramma si affaccia nella Windsor Royal Family: spunta fuori il segreto che sconvolge il mondo e la famiglia reale: un figlio nascosto di cui nessuno immaginava l’esistenza.

L’ex attrice americana e il principe Harry sono di nuovo protagonisti di un dramma che ha sconvolto non solo la Royal Family ma anche il mondo. Spunta fuori un figlio segreto del quale Harry sarebbe il padre. La duchessa del Sussex è devastata.

Meghan Markle e Harry in crisi

Tra i membri della Royal Family più famosa del mondo, Harry e Meghan attirano sicuramente più di tutti l’attenzione. Da quando il nipote della Regina Elisabetta, 4 anni fa, è convolato a nozze con una delle attrici americane, ormai ex star hollywoodiana, più conosciuta al mondo, gli equilibri della famosa dinastia inglese sono cambiati per sempre.

L’attuale duchessa del Sussex non è mai stata vista di buon occhio dal clan elisabettiano e ancora tutt’oggi, come ha dichiarato anche la bella americana in diverse interviste, continua a non sentirsi parte integrante della famiglia del marito.

Più volte, i duchi del Sussex sono stati protagonisti di crisi e presunti tradimenti, infedeltà coniugali e liti burrascose. Si è parlato per mesi di separazione e di un divorzio lampo che avrebbe dovuto sancire per sempre la fine di quella che sembrava una meravigliosa storia d’amore.

Messe per un po’ di tempo da parte le voci di crisi, arriva ora la notizia che sconvolge nuovamente gli equilibri familiari. Spunta fuori il figlio segreto di Harry di cui Meghan e i sudditi, non sapevano nulla.

Spunta fuori il figlio segreto del principe Harry

La Royal Family torna a far parlare di sé, un nuovo dramma sconvolge il nucleo familiare dei Windsor-Markle. Spunta fuori il figlio segreto del principe Harry di cui nessuno immaginava l’esistenza. Secondo alcune indiscrezioni lanciate da diversi tabloid internazionali, il principe Harry sarebbe il papà, niente di meno che, del figlio che qualche mese fa, la sua ex storica fidanzata, Chelsy Davy ha partorito.

Nessuno sapeva che la bella ragazza dello Zimbabwe, che per tanti anni è stata accanto al rampollo di casa Windsor, fosse in dolce attesa. L’annuncio della nascita del piccolo Leo, questo è il nome dato al bebè, è avvenuto solo settimane dopo la nascita del piccolo.

Ancora in discussione la paternità del bambino. Si mormora che il bimbo sia figlio del principe Harry. Chelsy e il nipote della Regina Elisabetta sono stati fidanzati per diversi anni. Insieme hanno vissuto l’adolescenza e parte della maturità.

Figlia di un uomo potentissimo dello Zimbabwe, Chelsea aveva catturato il cuore non solo del rampollo inglese ma anche dei sudditi della nazione della Regina che la vedevano benissimo al fianco del secondogenito di Lady Diana.

Ma la bella biondina, riservata e timida, non ha mai amato le attenzioni eccesive dei media né i drammi della Royal Family ed ecco quindi che decide di mollare, di punto in bianco, il principe più famoso del mondo.

Harry e Chelsy, incontri segreti tra i due ex

Nonostante i due si siano detti addio, sono rimasti sempre in ottimi rapporti. Anzi, fanno sapere fonti care alla famiglia reale, che i due ex fidanzati si sono visti anche recentemente, con grande disappunto di Meghan.

Proprio questa loro amicizia mai terminata e il rapporto confidenziale che tra i due continua ad esistere, ha fatto nascere dubbi e sospetti sulla paternità del piccolo Leo. Il bimbo è nato al Chelsea and Westminster Hospital di Londra.

Nessuno sapeva che la giovane fosse incinta. La Davy ha partorito nel silenzio e col riserbo più totale. Oggi fa coppia fissa con Sam Cutmore Scott, amministratore delegato dell’Harper Hotel di Holt. No sappiamo da quanto tempo stiano insieme ma soprattutto, nessuno sa con sicurezza chi sia davvero il papà di baby Leo.